Was für ein Drama: Vize-Weltmeisterin Giovanna Scoccimarro erleidet erneut einen Kreuzbandriss!

Höhenflug des Lessiener Judo-Asses durch Hiobsbotschaft gestoppt

+ © IMAGO/Noushad Thekkayil Echt jetzt!? Mit fragendem Blick nahm Giovanna Scoccimarro die bittere Diagnose wahr. Sie hat sich zum zweiten Mal binnen 15 Monaten einen Kreuzbandriss zugezogen. Dieses Mal ist es das linke Knie der Vizeweltmeisterin. © IMAGO/Noushad Thekkayil

Das darf doch wohl nicht wahr sein!? Zum zweiten Mal binnen 15 Monaten hat sich Judo-Ass Giovanna Scoccimarro das Kreuzband gerissen. Dabei war die frischgebackene Vize-Weltmeisterin gerade wieder auf dem Höhenflug. Ein Schock.

Die Gefühlswelt von Giovanna Scoccimarro: Sie fährt einmal mehr Achterbahn. Gerade erst die Mega-Freude über die WM-Silbermedaille. Nun plötzlich seit gut zwei Wochen der Mega-Frust über ein Déjà-Vu, das sie zutiefst erschüttert hat. Nur 15 Monate nach ihrem ersten Kreuzbandriss hat das Judo-Ass aus Lessien dasselbe Schicksal erneut ereilt! Dieses Mal im anderen, im linken (Stand-)Bein.

Darum schwieg sie lange über ihre erneute Hiobsbotschaft

„Das sind die krassen News“, sagt die 25-Jährige in der neuesten Folge ihres Podcasts „Gio’s Randori“, der am Mittwoch erschienen ist. Exakt zwei Wochen nachdem sie von ihrer neuerlichen Hiobsbotschaft erfahren hat. Am Tag zuvor, im Training, war es passiert. Durch Kontakte bekam sie unmittelbar einen MRT-Termin. Und als Scoccimarro ins Gesicht ihres behandelnden Arztes blickte, wusste sie: „Es sieht nicht gut aus.“ In der Tat. War es im Februar 2022 noch das rechte Kreuzband, so traf es Ende Mai 2023 die linke Seite. Bereits vor einer Woche ist sie in Hannover operiert worden.



Öffentlich gemacht hat sie diesen Schicksalsschlag reloaded erst jetzt. Weil sie das Drama in diesem Moment selbst „nicht verkraften konnte“. Ob sie danach den lieben Gott verflucht hat? „Ja, das kann ich so ehrlich sagen“, gibt die Vize-Weltmeisterin unumwunden zu. Anfragen aus der Trainingsgruppe oder auch vom IK, warum sie plötzlich nicht mehr auf der Startliste für den Grand Slam in Dushanbe (Tadschikistan) stand, wurden abgeblockt oder mit einer Planänderung begründet. Nur allzu verständlich und menschlich. Die Kämpferin vom MTV Vorsfelde musste den vielleicht schwersten inneren Fight ihrer Laufbahn erst einmal mit sich selbst ausfechten. „Jeder, der 1:1 zusammenzählen kann, weiß, dass das keine einfache Situation ist. Das war ein harter Drops zum Schlucken. Ich habe versucht, es zu verheimlichen, musste es erst einmal selbst verarbeiten. Aus Selbstschutz. Ich hätte sonst einfach angefangen zu weinen“, gibt Scoccimarro Einblicke in ihr Seelenleben.

Olympia 2024 in Gefahr, aber nicht abgehakt

Immerhin reißt die erneute Zwangspause ein mühsam aufgebautes Kartenhaus wieder ruckartig zusammen. Die Olympia-Fünfte von Tokio hatte sich nach ihrer ersten schweren Verletzung gerade wieder Schritt für Schritt zurück in die Weltspitze gekämpft und befand sich auf dem besten Wege, sich in ihrer Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm erneut ein Ticket für die Olympischen Spiele 2024 zu erarbeiten. Und jetzt das! Scoccimarro umschreibt es mit einer bewusst überspitzten Metapher: „Ich war auf einem richtigen Höhenflug, von dem ich abgestürzt bin – ohne Fallschirm.“

„Nichts überstürzen“

Doch mittlerweile habe sie das Unglück „verarbeitet“, erklärte sie am Donnerstag im IK-Gespräch. Die DJB-Athletin hat aus ihrer ersten leidvollen Erfahrung auch ihre Lehren gezogen. War sie nach ihrer ersten OP direkt in Hannover an Krücken losgezogen („Ich dachte, ich kann direkt die Welt verändern“) und wurde durch große Schmerzen eines Besseren belehrt, so lässt sie es jetzt lieber ruhiger angehen. „Wir müssen im wahrsten Sinne des Wortes nichts übers Knie brechen und überstürzen, das bringt nichts. So ein Kreuzbandriss ist nicht ohne, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Ich will ein Knie für die Ewigkeit, nicht nur für ein paar Jahre“, unterstreicht der Pechvogel.

Deswegen will und kann sie aktuell keine Prognose über ihr Comeback abgeben. „Dafür ist es noch zu frisch. Wir werden versuchen, das Beste draus zu machen.“ Ganz abgeschrieben hat sie ihr großes Ziel Paris 2024 noch nicht. Doch zunächst einmal zählt nur die Regeneration. Und kein Ranking.