Scoccimarros Coup nach ihrem Kreuzbandriss: Sensationelles WM-Silber!

© IMAGO/GEPA pictures/ Mathias Man Auch diese Hürde nahm sie mit Bravour: Giovanna Scoccimarro gewann den Viertelfinal-Kampf gegen Madina Taimazova und zog bei der WM bis ins Finale ein.

Von Aron Sonderkamp

Ingo Barrenscheen

Was für eine Leistung, was für ein Ausrufezeichen! Giovanna Scoccimarro hat im fernen Doha bei der Judo-Weltmeisterschaft zwar nicht den ganz großen, aber dennoch einen bemerkenswerten Coup gelandet. Die Lessienerin zog sensationell bis ins Finale der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm ein und fand erst dort in der Japanerin Saki Niizoe ihren Meister. Silber: Ihr bislang größter Erfolg bei einer Senioren-WM!

Denn bei den vorangegangenen Welt-Turnieren war die 25-Jährige immer mehr oder minder knapp am Halbfinal-Einzug gescheitert. Nicht so am Donnerstag! In der ersten Runde punktete Scoccimarro gegen die Jamaikanerin Ebony Drisdale Daley noch mit Strafen. Nach kurzer Zeit erhielt ihre Konkurrentin die erste Inaktivitätsstrafe, eine zweite sollte folgen, ehe die dritte Sanktion kurz vor Schluss für den Sieg der Lessienerin sorgte.

In Kampf zwei setzte sich Scoccimarro souverän gegen die deutlich kleinere Angolanerin Maria Niangi mit einem Uchi-mata durch. Im dritten Fight wartete dann die Achillesferse des hiesigen Judo-Asses. Gegen die Niederländerin Sanne van Dijke hagelte es bisher immer Niederlagen – vier an der Zahl. Auch am gestrigen Tag lieferten sich die beiden ein erbittertes Duell. So ging es in den Golden-Score. Dort blieb Scoccimarro aktiv und sicherte sich durch die dritte Strafe der Niederländerin das Viertelfinale.



Gegen Madina Taimazova aus dem IJF-Neutralen-Team ging es erneut in die kräftezehrende Verlängerung. Dort verstrichen nochmal gut zweieinhalb Minuten, ehe die Deutsche den entscheidende Waza-ari setzte. Im Halbfinale setzte Scoccimarro ihren bärenstarken Lauf auch gegen die Österreicherin Michaela Polleres fort und konnte ihr Glück kaum fassen, schlug fast ungläubig lächelnd die Hände vor dem Gesicht zusammen.



Dann das große Finale gegen die Weltranglisten-Vierte Saki. Der Aufruf zum Showdown ist eine spektakuläre Show, Feuerfontänen begleiten die Athletinnen. Beide beginnen mit hohem Tempo, die Ansätze verpuffen zunächst. Doch dann gelingt der Japanerin ein Uchi-mata plus Haltegriff am Boden. Der Traum von Gold geplatzt.



Und doch ein Mega-Erfolg. Immerhin machte Scoccimarro ordentlich Boden in der Welt- und Olympia-Rangliste auf ihre Konkurrentin Miriam Butkereit gut, die in Doha in Runde 3 ausschied.