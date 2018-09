Irres Derby mit Happy End für Groß Oesingen

Fußball – Kreisliga: König-Kicker gewinnen nach wildem Hin und Her mit 4:3 / Zwei-Minuten-Schlaf ärgert Wesendorfer SC

+ Durchgeschlängelt: Der SV Groß Oesingen (M. Ben-Lukas Wiegmann) behauptete sich im unterhaltsamen Nachbarschaftsduell hauchdünn mit 4:3 gegen den weiterhin punktlosen Wesendorfer SC (r. Nils Niehaus). Foto: Barrenscheen

Wesendorf. Die 2. Fußball-Bundesliga hatte am Wochenende in Bielefeld und am Millerntor in Hamburg zwei verrückte 5:3-Siege mit wildem Hin und Her zu bieten.