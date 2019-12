Hentschke direkt ein Gewinn

Häufig hatten Wittingen/Stöckens Handballer (Mitte Lars Erxleben) im Landesliga-Gastspiel beim VfL Westercelle relativ freies Geleit und kamen in Summe auf 34 Tore beim unangefochtenen Auswärtssieg. Foto: Barrenscheen

Celle – So unspektakulär die Partie verlief, so aufsehenerregend fiel durchaus das Debüt des Neuzugangs aus.

Obwohl Mick Hentschke effektiv nur gut auf rund 30 Minuten Einsatzzeit in Summe kam, avancierte der routinierte Rückkehrer am gestrigen Sonntagmittag beim 34:21 (17:9)-Auswärtserfolg der SG VfL Wittingen/Stöcken in der Handball-Landesliga Lüneburg beim Tabellenvorletzten VfL Westercelle zum besten Torschützen mit acht Treffern aus dem Rückraum.

„Ich bin gut angekommen, die Jungs haben mich auch gut aufgenommen, ich fühle mich wohl in der Mannschaft“, erklärte Hentschke nach seinem gelungenen Debüt. Selbstverständlich bot der Aufsteiger aus Westercelle auch die perfekte Plattform für eine geglückte Wiedereingliederung. „Solch ein Spiel dient gut dazu, neue Leute zu integrieren“, erklärte auch SG VfL-Coach Christian Gades. Ohne arrogant wirken zu wollen, bekundete er: „Wir haben gegen diesen Gegner auch nichts anderes erwartet. Das war ein Pflichtsieg.“ Nicht mehr, nicht weniger.

Die Brauereistädter mussten sich trotz der ungewohnten High Noon-Anwurfzeit zur Mittagsstunde nicht sonderlich mühen, um die zwei Zähler einzufahren. Ein einziges Mal in der Begegnung lag der andere VfL vorn – beim frühen Zwischenstand von 3:2 (4.). Doch dann fanden die Wittingen/Stöckener zunehmend ihren Rhythmus, bekamen den Westerceller Kreisläufer unter Kontrolle und drückten dies auch zunehmend in Zahlen aus. Über ein 11:6 düsten die Gäste auf 16:7 davon. Um dann unmittelbar vor der Pause etwas vom Gas zu gehen.

Offenbar war der Fuß zur Beschleunigung während der Auszeit etwas eingeschlafen, denn nach Rückkehr aufs Feld streute die SG VfL die einzigen zehn Minuten ein, die Gades missfielen. Dies änderte jedoch nur wenig an den doch recht einseitigen Kräfteverhältnissen. Nachdem der Vorsprung zwischenzeitlich einmal auf sechs Tore geschmolzen war, schnellte er in der Endphase wieder auf standesgemäße 13 Treffer an.

Wittingen/Stöcken konnte sich sogar den Luxus leisten, mit nur einem Torhüter auszukommen (Simon Kamke hatte sich tags zuvor bei der Zweiten leicht verletzt) und auch Simon Bartel zu schonen trotz nur acht Feldspielern. Gades: „Ihn hätten wir nur gebracht, wenn es hart auf hart gekommen wäre. Aber das war nicht nötig.“

VON INGO BARRENSCHEEN