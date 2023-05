Hankensbüttel steigt in die Kreisliga auf

Fußball-Kreisklasse

Sie dürfen sich feiern lassen! Der SV Hankensbüttel ist durch seinen Sieg und das zeitgleiche Remis des FC Ohretal Meister der 1. Kreisklasse und damit Aufsteiger.

Wer wird deutscher Meister?! H-H-H-HSV! Da ist das Ding! Drei Spieltage vor dem offiziellen Ende ist es unter Dach und Fach. Aufgrund des Remis vom FC Ohretal (1:1 gegen Oerrel) steigt Hankau nun offiziell auf und krönt sich höchstverdient zum Meister.

Auch spielerisch sah es, wie gefühlt über die komplette Spielzeit, meisterlich aus. „Wir haben direkt gut losgelegt und alles im Griff gehabt“, kommentierte ein breitgrinsender Coach Dirk Asmus. Nach einer Viertelstunde zog der Meister mit 2:0 davon. Keinesfalls selbstverständlich: „Ich habe noch drei A-Jugendliche mitgenommen und einen direkt in die Startelf gepackt.“ Aufgrund der Vorentscheidung letzten Woche gegen den FCO war die Spannung jedoch nicht mehr am höchsten. Doch alles völlig egal. „Auch die zweite Hälfte war in den Händen des HSV. Wir haben das Spiel weiter kontrolliert und uns Chancen herausgespielt.“ Letztlich fegte Hankau den Tabellenvierten mit 7:0 (!) weg. Fast schon kurios gewährte Asmus einen Blick in die Gefühlswelt: „Es ist komisch, weil wir darauf gar nicht vorbereitet waren. Mit einem Augenzwinkern schicken wir Grüße nach Oerrel.“ Lasset die Feierei beginnen!