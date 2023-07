Offiziell: Grünes Licht für das Hankensbüttel-Heiligtum

Von: Ingo Barrenscheen

Grüner Daumen nach oben– beziehungsweise von oben... Die neue Spielstätte des SV Hankensbüttel (hier aus der Vogelperspektive) hat die Freigabe erhalten, der A-Platz wird am kommenden Wochenende offiziell mit einem bunten Programm eingeweiht. © Privat.

Hankensbüttel - Alles glänzt. So schön neu! Der SV Hankenbüttel wird am Wochenende seine neu errichtete Sportanlage einweihen. Das Objekt prahlt mit modernster Technik.

Über Monate hinweg mussten die Fußballer des SV Hankensbüttel ihr frisches, heiliges Geläuf noch mit Samt(hand)schuhen anfassen respektive betreten.

Jahrelang angepackt, nun angepfiffen

Seit Montag aber hat der Klub im wahrsten Sinne des Wortes grünes Licht nach erfolgter Abnahme des A-Platzes, die nigelnagelneue Spielstätte an der Schmiedestraße voll belasten zu dürfen.

Das passt sich. Denn am kommenden Wochenende ist die sportlich angehauchte Einweihung des Hauses der Vereine anberaumt (das IK berichtete).

Der Sonnabend und Sonntag, 29./30. Juli, soll für die HSV-Kicker buchstäblich zum Probelauf werden. Jahrelang wurde angepackt, nun wird angepfiffen.

Ein erhabener Moment. Dafür haben die Hankensbütteler an beiden Tagen eine Melange aus Fußball-Spielen, Vorführungen und gewissermaßen der dritten Halbzeit auf die Beine gestellt (siehe Info-Kasten).



Belastungssteuerung

Die Teams scharen schon mit den Hufen, durften sie bislang doch nur in Light-Variante an ihrem künftigen Domizil trainieren. Für die Herren um Chefcoach Dirk Asmus herrschte bis zum Go am Montag Stollen-Verbot.

Der A-Platz durfte maximal mit Turn- oder Noppenschuhen betreten werden. „Damit er sich an die Belastung gewöhnt“, unterstreicht Fußball-Abteilungsleiter Holger Reihl.

Ein Landschafts-Architekt hat dem Klub eigens einen Fahrplan an die Hand gegeben, an den sich die Hankensbütteler auch strikt halten.

Immerhin verfügt der HSV ab sofort über „eine der modernsten Anlagen, die es in der Gegend gibt“, sagt Reihl nicht ohne Stolz. Eine automatische Bewässerung, Flutlicht, alles App-gesteuert. Dazu ein hochprofessioneller Aufbau der Spielflächen.



Den Premium-Platz will der HSV künftig ausnahmslos zu Spielzwecken der ersten und zweiten Herren sowie der Damen von der SG Knesebeck/Hankensbüttel nutzen.

In der neuen Saison, die Ende August beginnt, werden dort alle Partien der drei Teams ausgetragen. Dafür musste am vergangenen Freitag sogar noch ein weiterer Check durch den Kreisschiedsrichter-Ausschuss des NFV-Kreises Gifhorn erfolgen.

Reihl: „Ansonsten wäre es keine offizielle Spielstätte, die genehmigt ist.“



„Philosophie für sich“

Aktuell wird das Grün alle zwei Tage gemäht, dazu angesichts der Trockenheit enorm viel gewässert. „Solange die Wurzeln noch nicht in der sogenannten Speicher-Schicht angekommen sind“, erörtert Reihl.

Darüber liegt eine spezielle Rasen-Tragschicht, die das Wasser schnell versickern lässt. Die Drainage ist also topp. Obendrauf dann ein Rollrasen.

„Das ist eine Philosophie für sich“, verdeutlicht der HSV-Frontmann. Läuft also alles nach Plan für den Verein, dürfte es in Zukunft in Hankensbüttel eher selten zu Spielausfällen kommen.

Das bekräftigt auch Reihl: „Wir hoffen schon, dass man dort auch gut spielen kann selbst bei schlechtem Wetter.“

Übrigens wurde bei der Abnahme am Montag auch die nächste Stufe für den B- und C-Platz gezündet. Diese sind nun auch für die Turnschuh-Belastung freigegeben, spätestens ab Oktober soll dort Training ohne Handbremse möglich sein.



Zur Sicherheit hat sich der Verein mit der Gemeinde darauf verständigt, das alte Areal am Jungbluth-Platz auch weiterhin für Übungszwecken zu nutzen.



AUF EINEM BLICK Das Programm Sonnabend, 29. Juli: 13 Uhr A-Jugend JSG Isenhagen - VfL Westercelle 15 Uhr Judo 15.30 Uhr SV Hankensbüttel II - TV Emmen 17.30 Uhr Feier für die Helfer und Sponsoren Sonntag, 30. Juli: 13 Uhr Frauen SG Knesebeck/Hankensbüttel - TV Emmen 15 Uhr SV Hankensbüttel - Nordkreisauswahl Gifhorn 17 Uhr Ausklang