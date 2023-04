SG VfL: Zurück zu den Trainer-Wurzeln

Von: Ingo Barrenscheen

Teilen

Er nimmt zur neuen Saison wieder den Platz an der Bank ein: Christian Gades (r.) kehrt nach dreieinhalbjähriger Auszeit als Wittingen/Stöckener Trainer zurück. © Ingo Barrenscheen.

Wittingen - Zwei bekannte Gesichter für die SG VfL Wittingen/Stöcken. Die erste Herren-Mannschaft und Damen-Riege gehen mit zwei neuen Trainer in die kommende Saison.

Christian Gades (Herren) und Axel Bühlow (Damen) kehren ab Sommer in verantwortlicher Position an die Seitenlinie zurück!



Schmidt konnte am gestrigen Sonntag nach der Vollzugsmeldung „ein bisschen aufatmen. Jetzt haben wir ein paar Baustellen weniger. Wir sind froh, dass der Damen- und Herrenbereich wieder besetzt sind.“

Mannschaftsgeist bei den Senioren verbesserungswürdig

Kurz nach der Wahl direkt so ein Kraftakt – „es gab Momente, wo ich dachte: Ui, das ist ja der richtige Zeitpunkt, um ins kalte Wasser geschmissen zu werden...“, räumt der Handball-Chef des VfL Wittingen ein.

Aber er hätte sich „keine Platte gemacht“, diese Situation nicht im Team gestemmt zu kriegen.

Team. Ein gutes Stichwort. Der Mannschaftsgeist der beiden Senioren-Riegen hätte zuletzt „Verbesserungspotenzial“ offenbart, meint Schmidt.

Mit den zwei nun Auserwählten erhofft er sich genau in diesem Punkt einen Schritt nach vorne. Bühlow, der vom bisherigen Assistenten des zurücktretenden Roger Richter (siehe Bericht Seite 22) zum Chefcoach aufsteigt, hätte durch die gemeinsame Vergangenheit ein Feeling für die Wittingen/Stöckener Damen.

Gades: Dreieinhalb Jahren zwischen Verabschiedung und Comeback

Es lässt sich nicht anders sagen. Der dortige Trainer-Posten litt in der Vergangenheit unter einem enormen Verschleiß. Nach und vor Bühlow versuchten sich fünf Übungsleiter an der Aufgabe, es herrschte ein Kommen und Gehen.

„Bei Ali ist es einzigartig, wie er mit den Damen umgeht. Wir erhoffen uns, dass er wieder richtig gute Stimmung und Harmonie reinbringt. Er ist einer, der die Mädels aber auch fordern kann, einen Mix aus beidem hinbekommt“, erklärte Schmidt. Der Verein sucht noch Co-Trainer zur Unterstützung.

Bei Christian Gades liegen dreieinhalb Jahre zwischen seinem – unfreiwilligen – Aus seinerzeit und dem Wiedereinstieg zur neuen Saison. „ Wir hatten sehr gute Gespräche“, so Schmidt. „Wir brauchen jemanden, der das letzte Quäntchen rausholt, damit es nächste Saison in Richtung Aufstieg geht.“

Zurück zu den alten Handball-Wurzeln

Das erhoffen sich die Brauereistädter vom B-Lizenz-Inhaber, der seinen Ausflug in den Fußball beim SV Hagen-Mahnburg im Sommer ohnehin beendet hätte.

Dank seiner Zusage wird auch der komplette Kader zusammenbleiben! Weiteres Benefit durch seine Verpflichtung: „Er fühlt sich bereit, auch unsere Nachwuchstrainer auszubilden. Das ist ein Riesen-Mehrwert für die Zukunft“, unterstreicht Schmidt.

Warum also in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nah liegt.“ Der Handball in Wittingen kehrt zurück zu den Trainer-Wurzeln.

Das sei letztlich auch „der Situation geschuldet“, gesteht Schmidt. „Es ist sehr schwierig, wenn es nicht 100-prozentig läuft, einen Externen zu holen, der sich erst noch beweisen muss.“

Dieses Unterfangen scheiterte in den zurückliegenden Jahren schon mehrfach. Zudem stand die SG VfL unter Zeitdruck. „Es gab nicht so die Möglichkeit, potenzielle Kandidaten zu sichten.“ Vielmehr gibt es nun also wieder zwei Dirigenten aus der eigenen Mitte. Bestenfalls der goldenen Mitte.