SG VfL-Nachwuchs: Krimi-Doppelpack samt Derby-Jubel

Von: Ingo Barrenscheen, Marvin Scholz

Eine ganz knappe Kiste: Die weibliche C-Jugend der SG VfL Wittingen/Stöcken (beim Wurf Martha Stucke) gewann das Derby gegen Isenhagen/Oesingen (l. Lia Bartels) mit 26:25. © Ingo Barrenscheen.

Isenhagener Land – Nichts für schwache Nerven – und das gleich zweimal. Die weibliche C- und E-Jugend der SG VfL Wittingen/Stöcken gewann am Sonntag in der Handball-Regionsliga jeweils hauchzart. Für die WC aufgrund des Prestiges im Derby mehr als nur zwei Zähler.

Regionsliga WC

SG VfL Wittingen/St. – Isenhagen/Oes. 26:25 (11:11)

Drama, Baby! Nachdem Wittingen/Stöckens Mädels eingangs des Doppelwochenendes schon die HG Elm 33:29 geschlagen hatten, legten sie im Nachbarschaftsduell nach. Allerdings gerade so, denn Isenhagen/Oesingen erwies sich als äußerst hartnäckiger Widersacher. Die Gäste lagen über weite Teile der ersten Halbzeit in Führung (3:0, 9:6), doch die SG VfL fand eine Antwort und egalisierte bis zur Pause. Nach Wiederbeginn erwischte Isenhagen/Oesingen erneut den besseren Start (13:11, 17:14), doch wieder gelang Wittingen/Stöcken die Kehrtwende. Allerdings hätten auch die Gastgeberinnen einen Drei-Tore-Vorsprung fast noch vergeben.

Tore – Wittingen: Nora Kröger (8), Leny Marie Peesel (6), Carolin Cohrs (5), Anna-Lu Niemeyer (4), Tjara Nowak (2), Johanna Stucke (1); Isenhagen: Lenya Lüttich (10), Laura Akkermann (6), Kristina Reisich (5), Hannah Grüneweg (3), Lia Sophie Bartels (1).

Regionsliga WE

HSC Ehmen – Wittingen/St. 10:11 (7:4)

„In der ersten Halbzeit fand unsere Nachwuchs-Riege nicht so recht ins Spiel“, bilanzierte SG VfL-Trainerin Silke Hallmann. So ging der Gastgeber mit einer 7:4-Führung in die Kabine. Doch dann der Turnaround. „In vier Minuten glichen wir zum 7:7 aus. Dann zog Ehmen wieder mit zwei Toren davon.“ Das Tohuwabohu endete dank einer tollen Aufholjagd mit 11:10. Wittingen/Stöckens Team kam also glimpflich davon.