Handball-WA: Extra-Push bringt schöne Momentaufnahme

Von: Ingo Barrenscheen

Sie stießen immer wieder gewinnbringend in die Lücken: Wittingen/Stöckens A-Jugend-Handballerinnen (M. Amelie Herzberg) feierten gegen die SG Misburg einen souveränen 28:21-Heimsieg. © Manfred Gades.

Wittingen – Durch den 28:21-Heimsieg der weibliche SG VfL Wittingen/Stöcken A-Jugend am vergangenen Sonntag gegen die SG Misburg haben die Schützlinge des neuen Trainer-Trios mit Lena und Nina Zergiebel sowie Lara Hendel den Traumstart in der Handball-Landesliga perfekt gemacht.

Drittes Spiel, dritter unangefochtener Sieg. Es läuft blendend zu Beginn der Serie für die hiesigen Mädchen. Was am Sonntag auch an einer Portion Extra-Motivation lag. Denn trotz der Verlegungs-Anfrage im Vorfeld schlug Misburg nahezu mit voller Kapelle auf. „Dieses Ärgernis hat alle noch mehr gepusht. Wir wollten uns nicht übers Ohr hauen lassen“, meinte SG VfL-Trainerin Lena Zergiebel.

Fazit: „Saison ist noch jung“

Nicht ein einziges Mal lagen die Gastgeberinnen gegen Misburg in Rückstand, nur zweimal herrschte Gleichstand. Beim 1:1 und 2:2. Dann setzte sich zunehmend die Qualität des heimischen Nachwuchses durch. Dabei hatte Wittingen/Stöcken unter der Woche bei den Trainingseinheiten nicht aus dem Vollen schöpfen können, doch es wurden alle Kräfte rechtzeitig fit. Durch die doch recht offenherzige Deckung des Gegners und die gute Bewegung ohne Ball kam die SG VfL immer wieder zu einfachen Toren. Eine kleine Schwächephase in der zweiten Halbzeit überwand das Heimteam.

Zergiebels Zwischenfazit: „Natürlich freut man sich, wenn man die Tabelle anschaut. Trotzdem ist die Saison noch sehr jung.“



SG VfL-Tore: Julika Skerhutt (10.), Laura Christin Jördens (6), Amelie Herzberg (5), Jule Lümmer (4), Antonia Reinecke, Melina Kamke, Merle Kahrens (je 1).