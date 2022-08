Handball-Test: SG VfL Wittingen/St. holt 27:27 gegen Sehnde

Beeindruckendes Erstlings-Werk

+ © Ingo Barrenscheen. Kleiner Kader, große Leistung: Lars Erxleben (l.) und die 1. Herren der SG VfL Wittingen/Stöcken überzeugten im ersten Testspiel gegen Sehnde und erkämpfte sich ein 27:27-Remis © Ingo Barrenscheen.

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Ingo Barrenscheen schließen

Sehnde/Wittingen – Den Ball hatten die Handball-Herren der SG VfL Wittingen/Stöcken bislang in der Vorbereitung kaum zu Gesicht bekommen. Aber sie wissen augenscheinlich immer noch ganz gut damit umzugehen. Denn mit dem 27:27 (12:14) im Testspiel-Auftakt beim Verbandsliga-Aufsteiger TV Eintracht Sehnde setzte der ambitionierte Landesligist eine erste Duftmarke im Zuge der Vorbereitung.

„Das war eine beeindruckende Mannschaftsleistung“, frohlockte Trainer Manfred Busch. Hatten seine elf mitgereisten Akteure doch wahres Kämpferherz gezeigt. In der knalleheißen Halle lagen die Brauereistädter nach einer nicht so guten Phase zu Beginn der zweiten Halbzeit schon mit fünf, sechs Toren im Hintertreffen. „Da drohte die Partie wegzugehen“, so Busch. „Aber meine Jungs haben sich wieder Tor um Tor herangekämpft.“ Nach dem 27:27-Ausgleich per Kempa (!) von Malte Sültmann hatte die SG VfL sogar noch die Riesenchance zum Siegtreffer, doch das wäre des Guten vielleicht auch zu viel gewesen.



Was Busch besonders imponierte: Wittingen/Stöcken hatte den Matchplan gegen die Turbo-Handballer aus Sehnde „nahezu perfekt“ umgesetzt, unterband durch schnelles Rückzugsverhalten die schnellen Attacken. Zudem glänzte Torwart Philip Lührs mit 19 Paraden. Für den Stand der Vorbereitung eine starke Debüt-Leistung.



SG VfL-Tore: Sültmann (7/3), Cordes (5/1), Meyer (4), Schenk (3), Heinecke (3), Erxleben, Rolfs (je 2), N. Schmidt (1).