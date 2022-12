Nach Startschwierigkeit: SG VfL II gewinnt 30:20 gegen Seershausen

Von: Aron Sonderkamp

Teilen

Die SG VfL II um Ben Berlin (beim Wurf) gewann letztlich deutlich in der Handball-Regionsoberliga mit 30:20 gegen Müden-Seershausen. © Aron Sonderkamp.

Wttingen – Die erste Halbzeit zum Vergessen, die Zweite letztlich souverän. Die Regionsoberliga-Handballer der SG VfL Wittingen/Stöcken II zeigten beim 30:20 (11:11)-Sieg gegen die HSG Müden-Seershausen zwei gänzlich verschiedene Gesichter.

„Das hat mir am Anfang überhaupt nicht gefallen. Wir haben viel zu viel verballert, haben den Torwart auf halber Höhe warmgeworfen“, ärgerte sich Coach Lars Schulz über die träge Anfangsphase seiner Mannschaft. Sie habe „im Rhythmus der letzten drei Partien“ gespielt, haderte er. Auch in der Deckung habe der Zugriff gefehlt. So gingen die Hausherren nach rund 23 Minuten auch mit 6:9 in Rückstand, ehe Schulz ein Time-Out zog. Anschließend stellten die Brauereistädter bis zur Pause noch auf 11:11. Schulz: „Das war mir absolut zu wenig. Sie haben mit viel Tempo gespielt. Also das, was wir eigentlich machen wollten.“



In der Pause holte Schulz dann seinen Keeper Kirill Kovalev ins Boot. „Ich habe ihm gesagt, er soll schildern, wie er die Deckung sieht. Und er hat auch gesagt, dass wir die Arme hochnehmen müssen, aggressiver rangehen sollen.“ Gesagt, getan. Nur fünf Minuten nach der Pause stellte Wittingen/Stöcken auf 16:11. „Das war dann sehr gut. Hendrik Alpers ist in die Lücken gegangen, Nils Michael ist richtig aufgetaut und Marten Schultze und Matthias Cohrs haben die Deckung zusammengehalten. Erst pfui, dann hui eben“, lobte Schulz. Allerdings ärgern ihn momentan die Trainingsbedingungen: „Wir trainieren in der blauen Halle bei so zehn Grad. Das geht so eigentlich nicht.“



SG VfL Wittingen/Stöcken II: Kovalev – Cordes (2), Runge (1), Schulze (1), Cohrs (4), Schultze (7), Michael (5), Alpers (5), Wolter (4), König, Berlin (1), Wiezowiecki, Schmidt, Bölter.

Torfolge: 1:0, 2:2, 6:6, 7:9, 10:11, 11:11 – 16:11, 19:13, 22:16, 25:17, 26:19, 28:20, 30:20.

Strafminuten: Fehlanzeige.