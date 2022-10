SV Groß Oesingen – DJK BS 23:12 (10:8)

Nur zwölf Gegentore: Wittingen/St. und Groß Oesingen jubeln

Von: Marvin Scholz

Teilen

15 Tore reichten: Die 2. Damen der SG VfL Wittingen/Stöcken (r. Linda Gades) bezwang den VfB Fallersleben. © Aron Sonderkamp.

Isenhagener Land – Doppel-Sieg für die hiesigen Vertretungen. In der Handball-Regionsliga erkämpfte sich die zweite Damen-Riege der SG VfL Wittingen/Stöcken einen 15:12-Auswärtssieg beim VfB Fallersleben, der SV Groß Oesingen ließ DJK Braunschweig nur wenige Chancen und erledigte die Aufgabe bravourös mit 23:12.

VfB Fallersleben – Wittingen/St. II 12:15 (7:8)

Den zweiten Sieg der Saison fixiert, aber es war durchaus eine schwere Geburt. Die 2. Mannschaft Wittingen/Stöckens siegte im Auswärtsspiel beim VfB Fallersleben knapp mit 15:12. Aktuell rangiert das Team von Cheftrainerin Silke Hallmann auf dem dritten Rang.



Von Beginn an zeichnete sich das erwartet schwere Spiel ab: „Wieder einmal sind wir nur schwer ins Spiel gekommen und mussten einen Zwei-Tore-Vorsprung des Gegners egalisieren“, leitete die Übungsleiterin ein. SG VfL-Akteurin Denise Schulze warf aber das erste Tor für den Gast und leitete somit die Wende ein. Nach und nach kämpften sich die Brauereistädterinnen zurück und gingen dank des erfolgreichen Wurfes von Corinna Stresing in Front. „Danach lief es auch im Angriff besser und wir zogen mit 6:3 davon“, umschrieb Hallmann. Die Partie blieb aber stets spannend, weil der VfB gut mitspielte (7:7). „Da gab es dann wieder einen kleinen Einbruch in unserer Partie“, skizzierte die Frontfrau die Inkonstanz.



Einen deutlich agileren und verbesserten Start erwischte die SG VfL-Riege jedoch zu Beginn des zweiten Durchgangs. Die doppelte Schulze bewies ihre Qualitäten vor dem Tor und führte ihre Mannschaft in Gemeinschaft mit Stresing zum zwischenzeitlichen 11:8. Es folgte abermals eine Phase, die jeden Übungsleiter zur Weißglut treiben würde. Wieder verspielten die Wittingerinnen die Dominanz. „Es gab wieder einen Einbruch unsererseits.“ Acht Minuten vor Schluss ließ die hiesige Mannschaft die Tür zum Ausgleich offen. Der VfB nutzte dies und stellte auf 12:12.

Der weitere Verlauf beweist einmal mehr, dass der Sport teils unerklärlich ist: „Eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe auf unserer Seite leitete aber die Wende ein und mit drei Toren in Folge gingen wir als Sieger vom Platz“, erklärte Hallmann erleichtert.



Ihr Fazit: „Die Abwehr stand gut und beide Schlussfrauen haben einen guten Tag erwischt. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung wurden die Punkte entführt.“

Tore SG VfL: Schulze (5), Lemke (4), Alpers, Stresing (jeweils 3).

SV Groß Oesingen – DJK BS 23:12 (10:8)

Der SVGO ist unter den Top-Drei! Mit dem souveränen 23:12-Sieg betrieb die Riege von Trainer Tobias Reiber Wiedergutmachung für die Auftaktniederlage. Bereits zur Pausen-Sirene konnte sich die Oesinger Riege eine 10:7-Führung erspielen. Fortlaufend hielt sich das Team an die Offensiv-Qualität und setzte sich nach 43 Minuten mit 17:10 ab. Doch auch die defensive Stabilität funktionierte. Bis zum Ende kassierte der SVGO noch lediglich zwei Gegentore und erzielte selbst sechs weitere Treffer. Spielerin des Spiels war sicherlich Rabea Lieb, die in dieser Partie acht Treffer zum Erfolg beisteuerte.

Tore: R. Lieb (8), Postler (5), Sölter (4), T. Lieb, Busch (je 2), Gefeller, Sauter (je 1).