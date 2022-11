Wittingen/Stöckens klares Ziel gegen die Eintracht lautet: Spitzenreiter-Sturz

Von: Ingo Barrenscheen

Sie werden sich wieder mächtig ins Zeug werfen müssen für den Heimsieg: Wittingen/Stöckens Handballer (beim Wurf Daniel Eilers) erwarten heute den Tabellenführer Eintracht Braunschweig und wollen diesen zu Fall bringen. © Manfred Gades

Wiedereinstieg mit einem echten Topspiel: Die Handballer der SG VfL Wittingen/Stöcken wollen in der Landesliga den Spitzenreiter zu Fall bringen.

Das Frohlocken in der Brauereistadt ist groß. An und für sich hätten die Handballer der SG VfL Wittingen/Stöcken am Sonnabend ein Auswärtsspiel in der Landesliga bestritten. Doch durch einen Heimrechttausch kommt es nun ab 19.15 Uhr zu der Ausgangslage, dass „der Tabellenführer zu Gast in Wittingen ist“, freut sich Cheftrainer Manfred Busch. Der Tabellendritte empfängt den Primus Eintracht Braunschweig – Topspiel-Zeit in der Gelben Halle!

Eigentlich steht der BTSV in Sachen Handball in der Löwenstadt im Schatten des großen MTV. Doch die Blau-Gelben haben sich in den vergangenen Jahren peu à peu in der Landesliga-Spitze etabliert. „Mich überrascht es nicht, dass sie dort oben stehen. Die Mannschaft hat schon gute Qualität.“ Das bekam die SG VfL in der abgelaufenen Serie am eigenen Leib zu spüren, als die Duelle nur knapp gewonnen wurden (35:34 auswärts, 31:27 zuhause) und die Eintracht mit 18:6-Punkten eine ganze Weile in der Spitze mitmischte. „Sie haben es uns nicht leicht gemacht.“



Doch auch dieses Mal sollen sich wieder Wittingen/Stöckens Argumente durchsetzen. „Das ist eine Mannschaft aus unserem Dunstkreis. Und wir haben den Anspruch, sie schlagen zu wollen. Es ist unser klares Ziel, den Tabellenführer zu stürzen! Das ist mal eine andere Rolle, die wir da haben.“

Vor den Preis hat der liebe (Handball-)Gott bekanntlich den Schweiß gesetzt. Busch glaubt nicht unbedingt, dass die Herbstferienpause seine Riege aus dem Tritt gebracht hat. Und wenn dann wäre der Gegner ja auch betroffen vom Rhythmus-Stop. Vielmehr muss die SG VfL, neben den Eintracht-Toptorschützen Jan Krüger (36 Treffer) und Mirko Laube (34), auch die potenziellen Personal-Einschränkungen bewältigen. „Wir sind ein wenig personell gebeutelt, da hat die Zeit nicht geholfen. Corona ist auch wieder ein Thema“, unterstreicht Busch. Die letzten Fragezeichen hätten sich erst gestern Abend beim Abschlusstraining geklärt.



Ansonsten müsse Wittingen/Stöcken gegenüber dem Dannenberg-Spiel (33:30) „ein, zwei Schippen in der Deckung drauflegen. Dann wird es auch vorne leichter.“