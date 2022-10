Wittingen/Stöckens Handballer wollen sich „in Spitzengruppe festsetzen“

Von: Ingo Barrenscheen

Die Siegerfaust wollen Janosch Kochale und Co. auch heute Abend beim Heimspiel gegen den MTV Dannenberg ballen. Wittingen/Stöckens Handballer streben den vierten Saisonsieg an. © Barrenscheen, Ingo

Die Handball-Herren der SG VfL Wittingen/Stöcken streben im dritten Heimspiel der Landesliga-Saison Big Points an.

Die Saison in der Handball-Landesliga Ost ist noch jung. Und doch steht, das zeichnet sich ab, den Herren der SG VfL Wittingen/Stöcken am Sonnabend (19.15 Uhr) ein Schlüsselspiel ins Haus. Das will auch Trainer Manfred Busch vor dem Heimspiel gegen den MTV Dannenberg nicht verhehlen: „Es ist wichtig, sich jetzt in der Spitzengruppe festzusetzen.“

Um für die weiteren Wochen und Monate ganz vorn bei der Musik dabei zu sein. Die Brauereistädter haben genauso wie der Gast zwei Minuspunkte zubuche schlagen, diese Zahl soll sich nicht erhöhen. Busch hatte im Grunde „gedacht, Dannenberg würde mit 6:0-Punkten anrauschen“. Doch dann gab es den jüngsten Dämpfer gegen den MTV Vorsfelde II (28:31). „Sie werden sich ein bisschen was vornehmen und versuchen, das wieder auszumerzen“, stellt sich Wittingen/Stöckens Übungsleiter auf einen hochmotivierten Widersacher ein. Allzu viele Informationen konnte er über die Dannenberger nicht sammeln, sein Neuzugang Torsten Meyer stillte den Wissensdurst durch seine Zeit bei der SG Clenze zumindest ansatzweise. „Ich vermute, dass sie einen relativ schnellen Ball spielen. Von der Qualität her schätze ich sie wie Wietzendorf ein, sie standen ja auch in der Vorsaison in deren Dunstkreis. Das dürfte ein ähnliches Niveau sein.“ Bekanntlich musste sich die SG VfL gegen eben dieses Vergleichs-Team ganz schön strecken, um die Punkte in der Gelben Halle zu behalten (33:32).



Busch ist nach dem Kantersieg in Clenze aber guter Dinge. „Man sieht die Fortschritte, sie sind eindeutig sichtbar in der Deckung. Die müssen wir wieder genauso intensiv spielen. Vorne läuft es sowieso relativ rund. Da müssen wir weitermachen und peu á peu ein Stück mehr drauflegen“, so die Marschroute.



Dabei schrumpft der Kader gegenüber der Vorwoche leicht. Niklas Heinecke ist privat verhindert, unter der Woche gab es ein paar Krankheitsfälle. Aber all das soll die SG VfL nicht aufhalten.