Wittinger Wankelmut macht Uelzen zum Meister

Handball-Landesliga

Den Ball, das Spiel gegen den TuS Bergen und damit endgültig den Titelkampf verloren: Jannis Schenk und die Handballer der SG VfL Wittingen/Stöcken müssen auf die Verbandsliga-Rückkehr weiter warten.

Wittingen - Schluss, Aus, vorbei. Mit der 26:27-Niederlage der SG VfL Wittingen/Stöcken in der Handball-Landesliga gegen den TuS Bergen konnten sich der TV Uelzen gleichzeitig zum Meister küren.

Der Spitzenreiter, eine halbe Stunde später im Einsatz, sagte artig dankeschön und vollendete seinen saisonalen Triumphzug durch einen unangefochtenen 31:20-Erfolg bei Eintracht Braunschweig.

Black Owls feiern historischen Moment

Während die Black Owls spontan zu Nachteulen mutierten (TVU-Meistermacher Maurice Maus: „Es ist mein größter sportlicher Erfolg als Trainer. Wir schicken Bergen mit der DHL eine Kiste Bier...“) und einen historischen Moment feierten, herrschte im Wittingen/Stöckener Lager Tristesse.

Wobei Platz eins nicht am Sonnabend verspielt wurde. Das unterstrich auch Trainer Manfred Busch. „Selbst wenn es noch eine Woche offen gewesen wäre: In Gänze wäre Uelzen sowieso Meister geworden. Man kann ihnen nur gratulieren.“

Der Konkurrent hätte es schlichtweg souverän gelöst, nicht einmal in der Serie gewackelt. Anders als die hiesigen Handballer. „Wir haben zu viele Schwankungen drin“, bemängelte Busch und meinte mit Blick über den Tellerrand, auch für seinen Nachfolger: „In Wittingen wird man daran arbeiten müssen. Es fehlen ein paar Prozentpunkte.“

Die erste Halbzeit war aus Wittinger Sicht „sehr enttäuschend“

Der Auftritt beim Tabellendritten Bergen diente als Paradebeispiel für den Wankelmut der SG VfL.

Nicht zum ersten Mal zeigte der Ex-Oberligist „zwei total unterschiedliche Gesichter. Dr. Jekyll und Mr. Hyde.“ Der kapitale 9:16-Rückstand erwies sich letzten Endes als zu große Bürde.

Die erste Halbzeit deklarierte der Chefcoach schlichtweg als „sehr enttäuschend. Das mussten wir erst einmal verdauen.“ Wittingen/Stöcken setzte den dynamischen Vorstößen des Gegners in der halbherzigen Deckung viel zu wenig entgegen, verstrickte sich selbst im Angriff in 1:1-Situationen.

„So gehe ich nicht in ein Spiel rein. Wir haben es ein bisschen über uns ergehen lassen“, grantelte Busch. Im Grunde sei die Partie zur Pause schon entschieden gewesen.

SG VfL machte es in der Schlussphase nochmal spannend

Oder eben auch nicht. Die Gäste setzten zur Aufholjagd an (17:15). Doch die Hoffnung schwand durch unglückselige Momente: Hinnerk Cordes und Janosch Kochale vergaben jeweils einen Sieben-Meter, Erstgenannter handelte sich wie schon in Hälfte eins Daniel Eilers die Rote Karte ein.

Beides überzogene Entscheidungen, fand Busch. Die SG VfL musste sich aber auch an die eigene Nase fassen, ließ den ein oder anderen Hundertprozenter zu viel aus.

Beim Stand von 23:17 (53.) schien endgültig alles verloren zu sein, doch Wittingen/Stöcken steckte nicht auf und machte es in einer aufreibenden Schlussphase mächtig spannend.

Wittingen/Stöcken-Patzer verbreitete sich schnell

In der Schlussminute ging Busch All-in mit kompletter Manndeckung, seine Riege kam in Ballbesitz. Doch durch ein eigentlich klares Foul am Passgeber konnte Nick Schmidt nicht mehr vernünftig abschließen.

Der Strafwurf-Pfiff blieb aus. Ein Remis hätte den Titelkampf aber auch nur noch maximal hinausgezögert.

Die Nachricht von Wittingen/Stöckens Patzer verbreitete sich dank der mitgereisten TVU-Fans in Braunschweig wie ein Lauffeuer. Für Uelzen der letzte Schub hin zum verwandelten Matchball.