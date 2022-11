Handball-Landesliga: SG VfL ist gegen Vorletzten aus der Vorsaison gewarnt

Von: Ingo Barrenscheen

Teilen

Das sollte Warnung genug sein: In der Vorsaison patzte die SG VfL Wittingen/Stöcken (beim Wurf Jannis Schenk) zuhause gegen den VfL Lehre und zitterte sich auswärts zum Sieg. Dieses Mal soll es möglichst entspannter laufen. © Barrenscheen, Ingo

Da hat sich die SG VfL Wittingen/Stöcken im wahrsten Sinne des Wortes eine Rosine herausgepickt für die erste Fanbus-Tour seit langem. Denn am Sonnabend geht es für die hiesigen Handball-Herren in Begleitung der Anhängerschaft (es sind noch Plätze für Kurzentschlossene frei übrigens) in die sogenannte Rosine. Die Heimspielstätte des VfL Lehre in der Landesliga. Anwurf: 17.15 Uhr.



Wenngleich das Publikum sicherlich nichts gegen ein spannendes Match einzuwenden hätte, so sträubt sich SG VfL-Coach Manfred Busch vor einem Déjà-Vu. In der Vorsaison mühten sich die Brauereistädter auswärts zu einem 30:29-Erfolg in Lehre. „Das war nachher ein Krimi, der Gegner hat nicht locker gelassen.“ Das sei ihm beim Blick voraus sofort „wieder präsent“ gewesen, betont Busch und wünscht sich: „Dieses Mal wollen wir es vorher regeln.“ Das Hinspiel hatte Wittingen/Stöcken eingangs der Serie sogar in den Sand gesetzt (25:28). Sprich: Der andere VfL setzte dem hiesigen Topteam ganz schön zu.



Umso mehr verwundert es Busch, dass die Hirten (so der Spitzname des Kontrahenten) in der laufenden Runde ihre Schäfchen selten ins Trockene bringen konnten und mit 4:12-Punkten Vorletzter sind. Immerhin: Zuletzt gab Lehre durch ein 22:21 beim MTV Vorsfelde II die Rote Laterne ab, handelte sich aber auch einige Packungen ein. Ergebnisse, die Wittingen/Stöckens Dirigenten schon überraschen, die aber auf großes Verletzungspech beim Kontrahenten zurückzuführen sein könnten. „Sie haben fast immer mit großen Veränderungen, mit wechselnden Leuten gespielt. So wie wir“, hat Busch registriert. Es bleibt abzuwarten, wer sich der SG VfL im ersten Auswärtsspiel seit fast zwei Monaten (!) in den Weg stellen wird.

Maximilian Rudnik hat sich im Vergleich zur Vorsaison dem Verbandsligisten MTV Groß Lafferde angeschlossen, neu in Lehre sind Björn Bambus und Marcel Gomula (beide vorher Lehndorfer TSV). Genau wie der Trainer. Wobei Hannes Ermisch als Spartenleiter in doppelter Mission im Grunde nicht wirklich neu ist. Nach dem jüngsten Befreiungsschlag sagte er gegenüber der Braunschweiger Zeitung: „Die Selbstzweifel hören auf, das Selbstbewusstsein kehrt zurück.“



Apropos zurückkehren: Zumindest Torsten Meyer dürfte auf Wittingen/Stöckener Seite sein Comeback feiern, dafür bricht Jannes Hillebrand (privat verhindert) aus dem beim 28:20 gegen Bergen so starken Defensivverbund weg. Busch: „Da müssen wir dann wieder ein wenig rumbasteln.“ Er hofft, dass das zuletzt so variable Dreigestirn Janosch Kochale, Lars Erxleben und Marvin Schiller im Rückraum wieder Lösungen finden wird. Der Coach prognostiziert: „Es kommt letztlich auf uns an. Wenn wir die Leistung vom letzten Mal abrufen, werden wir da gewinnen.“ Zumal die Fans im Schlepptau ein echtes „Pfund“ seien und mit einem Sieg zurückreisen sollen.