Ab in den Süden! Völlig neue Landesliga-Staffel für SG VfL-Handballerinnen

Von: Ingo Barrenscheen

Teilen

Echt jetzt!? Ein wenig ungläubig schauen Wittingen/Stöckens Handball-Damen (l. Annemarie Piep) auf den Staffel-Wechsel in die Landesliga Süd. © Barrenscheen, Ingo

Die Staffeleinteilung für die neue Saison in den Handball-Landesligen ist online. Und sie hält für die Damen der SG VfL Wittingen/Stöcken einen totalen Turnaround bereit. Nicht so für die Herren.

Kein Stein ist auf dem anderen geblieben. Zumindest für die Handball-Damen der SG VfL Wittingen/Stöcken. Die hiesige Landesliga-Vertretung muss sich nach dem am Sonntag gelüfteten Geheimnis um die Staffeleinteilung für die Saison 2023/24 völlig umorientieren! Die künftige Stoßrichtung für das Team von Trainer Axel Bühlow heißt: Ab in den Süden! Kein einziger Gegner aus der Vorsaison ist übrig geblieben. Für die Herren indes ändert sich die kommende Konkurrenz nur anteilig.

Landesliga Damen

Der Blick richtet sich nach unten. Also auf der Landkarte... Nachdem Wittingen/Stöckens Handballerinnen zuletzt in der Staffel Nord-Ost vornehmlich in den Raum Celle-Lüneburg-Hamburger Umland vordrangen, gibt es nun schon wieder die 180 Grad-Kehre in die Süd-Staffel. Einige wenige Kontrahenten kennen die Brauereistädterinnen noch aus der Spielzeit 21/22 wie den wieder abgestiegenen MTV Braunschweig. Frisch hinzu kommt ein ganzer Schwung Mannschaften aus dem Harz (wie der zweite Absteiger HSG Plesse-Hardenberg) und Göttingen (wie Neuling MTV Rosdorf II). Naheliegendstes Reiseziel ist der VfL Wolfsburg II, der ebenfalls aus einer Parallel-Division rübergeschoben wurde vom HVNB.



Was war der erste Gedankengang beim Blick auf diesen abrupten Turnaround? „Ich habe nur gesagt: Ups...“, gesteht der frischgebackene Chefcoach Axel Bühlow. Das Wechselspielchen sei genauso überraschend wie im Sommer zuvor gewesen. „Ich weiß auch nicht, wie das immer zustande kommt. Ob das gut oder schlecht ist für uns, keine Ahnung. Erst einmal müssen wir ohnehin auf uns selbst schauen.“



Immerhin muss sich die SG VfL auch intern neu sortieren. Durchaus unverhofft – auch für ihn selbst – hatte sich der bisherige Co-Trainer Bühlow bereit erklärt, die Nachfolge von Roger Richter angetreten. „Nicht wegen der Mannschaft – sondern wegen des Zeitaufwands.“ Aber nun gehe er „sehr positiv“ an die Aufgabe heran nach einer äußerst kniffligen Serie mit internen Unstimmigkeiten. Die Mannschaft erhält eine Frischzellenkur: Während neben Lara Hendel (Karriereende) auch Nena Frenkel und Nathalie Glamann aufgehört haben, sollen in jedem Fall Nane Buhr, Amelie Herzberg, Jule Lümmer, Charlotte Hawellek und Amelie Schüttenberg fest zum Kader der Ersten stoßen. Melina Kamke nach einem Auslands-Aufenthalt ebenso. Aber auch alle andere Nachwuchskräfte hätten die Chance, sich über das Training anzubieten, meint Bühlow.



Durch die Zusammenlegung der Vorbereitung mit der Zweiten herrschen ganz andere Trainings-Bedingungen als zuvor. Bühlow legt Wert auf Schnelligkeit. Daher liege das Hauptaugenmerk auf der Kondition. Das Team ist bereits seit zwei Wochen im Gange, werde nun langsam „ein paar Kohlen mehr auflegen müssen“. Urlaubsbedingt hat der Dirigent das Trainingslager auf das Wochenende 11. bis 13. August vorgezogen. Auch nur dann sind Testspiele geplant – eines steht gegen den Oberligisten VfL Wolfsburg bereits fest.

Landesliga Herren

Nein, Christian Gades saß des Sonntags nicht aufgeregt vor seinem PC und drückte permanent die F5-Taste zur Aktualisierung... Der Coach der SG VfL Wittingen/Stöcken war „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ davon ausgegangen, dass seine Riege in der altbewährten Ost-Staffel bleibt. „Es war nur die Frage: Wer kommt da mit rein!?“



Auf ein Neues: Der MTV Braunschweig III spielt in der Saison 23/24 erneut gegen die Handball-Herren der SG VfL Wittingen/Stöcken (Mitte Lars Erxleben). © Barrenscheen, Ingo

Es sind, als Frischlinge, der MTV Groß Lafferde II (Drittletzter in der Staffel Süd), HV Lüneburg (Vizemeister Nord-Ost) und MTV Eyendorf mit dabei. Letzterer musste erst am vergangenen Sonnabend in der Relegation der Vorjahres-Viertletzten den Verbandsliga-Abstieg gegen Lafferdes erste Mannschaft verknusen (25:30, 27:30). Generell meint Gades: „Wir können uns glücklich schätzen, dass wir round about ein bis anderthalb Stunden Anfahrt zu den Spielen haben.“ Wie die Gruppe sportlich einzuschätzen ist, sei nur schwierig zu greifen. Sind Eyendorf, Lüneburg und der TuS Bergen die größten Konkurrenten im Titelkampf? „Wenn man ganz stumpf ist nur von den Ergebnissen der letzten Saison versucht etwas abzuleiten, dann wäre das auch so meine erste Einschätzung.“ Der HVL-Kader etwa wird sich verändern, so vermeldeten die Salzstädter Luis Manke und Hendrik Heinze als Abgänge und Rückkehrer Kjell Rudloff aus Bergen als Verstärkung. Gades sagt lapidar: „Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir eh alles gewinnen...“