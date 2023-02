SG VfLs Janosch Kochale vor dem TVU-Kracher: „Haben alle Bock, Uelzen zu schlagen“

Top-Spiel im Anflug

+ © Ingo Barrenscheen. Mehr Top-Spiel geht nicht: Janosch Kochale (links) ist für die SG VfL im Schnitt 7,45 Mal pro Spiel erfolgreich vor dem Tor. Insgesamt traf er bisher 82 Mal ins Schwarze. Am Wochenende ist der TV Uelzen zu Gast. © Ingo Barrenscheen.

Wittingen/Uelzen – Die SG VfL Wittingen/Stöcken, Spitzenreiter der Handball-Landesliga Ost, empfängt am Sonnabend (19.15 Uhr) mit dem TV Uelzen den direkten Verfolger. Nur ein Pünktchen trennt die beiden Vereine in der Tabelle. Auch die beiden Top-Torjäger liegen ähnlich nah beieinander: Janosch Kochale von der SG VfL warf sich mit 82 Treffern auf Rang drei der Torschützenliste. Johannes Specht von den Black Owls steht nur drei Buden dahinter auf Platz vier.

Herr Kochale, Herr Specht, Sie haben in dieser Saison in elf Spielen 82 beziehungsweise 79 Tore geworfen und stehen auf den Plätzen drei und vier der ligaweiten Schützenliste. Was macht sie zu so starken Torjägern?

Kochale: Die Grundausbildung. Ich bin sehr dankbar, dass mich mein Jugendtrainer begleitet hat. Es wurde sehr viel Zeit darin investiert. Der Trainer hat uns immer die Motivation für den Handball gegeben.

Specht: Vor allem das Team macht mich erfolgreich, weil es eben ein Mannschaftssport ist. Denn entweder spielen mich meine Mitspieler gut frei oder ich mache die Tore, wenn wir mit Tempo in der zweiten Welle kommen.

Kann Ihre individuelle Qualität so ein Spiel entscheiden?

Kochale: Nein, wobei es bei mir immer schnell zwischen Genie und Wahnsinn schwanken kann. Es basiert alles auf einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Wir sind aktuell überall doppelt besetzt und haben Alternativen.

Specht: Ich glaube nicht, weil es immer noch ein Mannschaftssport ist. Alleine kann ich wenig ausrichten. Ich versuche, mein Bestes zu geben und dem Team das zu geben, was es braucht, um die Spiele zu gewinnen.

Der TVU gewann seine vergangene Partie mit 32:27 gegen den MTV Vorsfelde II. Nachträglich wurden ihnen die Punkte jedoch wieder abgezogen, da die Black Owls einen nicht spielberechtigten Akteur auflaufen ließen. Inwiefern beeinflusst dieses Ereignis die kommende Begegnung?

Kochale: Der Druck liegt bei Uelzen, das ist gut für uns. Die Spieler wollen den Verantwortlichen ein Geschenk machen und den Schlamassel vergessen machen. Trotzdem punktet Uelzen mit einer guten Euphorie.

Specht: Für uns beeinflusst das Ereignis aus dem letzten Spiel die kommende Partie gar nicht, weil die Ausgangslage sich nicht geändert hat. Der Gewinner steht nachher auf Platz eins. Das wäre auch so gewesen, hätten wir die Punkte gegen Vorsfelde bekommen.

In der Tabelle trennt den TVU und die SG VfL nur ein Punkt voneinander. Wäre ein möglicher Wittinger Sieg mit dann drei Zählern Vorsprung bereits die Vorentscheidung im Titelrennen?

Kochale: Nein, auf keinen Fall. Ich bin lange genug dabei und ich weiß, dass noch schwierige Auswärtsspiele folgen und Mannschaften mit Feuer.

Specht: Von einer Vorentscheidung würde ich nicht sprechen. Es wäre aber ein großer Sprung für Wittingen. Sie haben in der Hinrunde gezeigt, dass sie wenig Fehler machen und fast alles gewinnen, außer das Hinspiel gegen uns.

Warum gewinnt Ihre Mannschaft am Wochenende?

Kochale: Weil wir uns sehr gut auf den Gegner einstellen, mit einer guten, geschlossenen Mannschaftsleistung auftreten, einen guten Torwart haben und der Stachel vom Hinspiel noch tief sitzt. Wir haben Bock, Uelzen zu schlagen.

Specht: Weil wir ein gutes Team sind mit einer guten Chemie. Ich glaube da an uns und daran, dass wir unsere Leistung abrufen können. Außerdem habe ich gehört, dass wohl einige unserer Fans mitkommen. Das hilft natürlich auch.

Der TVU plant, mit zahlreichen Anhängern anzureisen. Der Verein organisierte sogar Busse für seine Zuschauer. Inwiefern können die Fans diese Partie beeinflussen?

Kochale: Bei uns machen die Fans immer gute Stimmung – gerade, wenn es nicht so gut läuft. Das ist ein guter Hexenkessel. Das ist auch ein Aufruf an die Fans, in die Halle zu kommen. Jeder Fan zählt. Wir werden auch mit einer Jugendmannschaft einlaufen, um die Kids weiterhin vom Handball zu begeistern.

Specht: Vor vielen Zuschauern macht es einfach mehr Spaß zu spielen. Das kann extrem pushen und nochmal mehr motivieren. Es kann eben noch die letzten Prozentpunkte mehr rauskitzeln.