SG VfL-Handballer bestehen nervliche Zerreißprobe

Von: Ingo Barrenscheen

Ein ganz schweres Stück Arbeit – auch mental: Die SG VfL Wittingen/Stöcken (beim Wurf Torsten Meyer) mühte sich im Heimspiel gegen den TSV Wietzendorf zu einem 33:32-Krimisieg. © Manfred Gades

Was für ein Krimi! Die Handball-Herren der SG VfL Wittingen/Stöcken haben auch ihr zweites Heimspiel in der Landesliga gewonnen.

Die Steine purzelten wie eine Lawine von den Herzen. Selten hat die Schlusssirene bei einem Heimspiel die Handball-Herren der SG VfL Wittingen/Stöcken derart erleichtert wie am gestrigen Freitagabend! Der 33:32-Krimisieg in der Landesliga Ost gegen den hartnäckigen TSV Wietzendorf hatte doch einiges an Nerven gekostet. Aber: Trotz am Ende stark dezimierten Personals bestanden die Brauereistädter diese Zerreißprobe.



Der Puls bei Wittingen/Stöckens Co-Trainer Jan Schmidt war nach eigenem Bekunden gar nicht so sehr nach oben geschnellt. „Das war nicht so schlimm wie letzte Woche bei mir.“ Dabei gestaltete sich der Spielverlauf gerade in der Schlussphase noch spannender als beim Ausrutscher in Uelzen (27:30). Apropos: Angesichts dieser Vorgeschichte sei das Nervenkostüm der SG VfL selbstverständlich nicht das Stärkste gewesen, warf Chefcoach Manfred Busch ein. Umso bemerkenswerter, dass Janosch Kochale in dieser angespannten Atmosphäre die richtigen Entscheidungen und einige Male das Tor traf.



Aber nicht so voreilig. Die Hausherren hatte eigentlich prima in die Partie gefunden, zogen auf Anhieb weg (8:3). Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Spieltags-Aufgebot allerdings schon ausgedünnt. Malte Sültmann musste nach einem schmerzhaften Pferdekuss zwischendurch aussetzen, Jannis Schenk gar nach einem Stürmerfoul mit dem ausgefahrenen Ellenbogen in die Halsregion mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Später erwischte es auch noch Hendrik Rolfs.



Vielleicht auch deshalb glich der SG VfL-Auftritt einem „Wellengang – mal gut, mal schlecht“, rekapitulierte Schmidt. Der Aufstiegs-Aspirant leistete sich überflüssige Zeitstrafen. „Wir waren oft nicht clever genug“, monierte Busch. Um andersherum auch die „Energieleistung“ zu loben. Wittingen/Stöcken ließ sich von all den Widrigkeiten nicht unterkriegen und hatte in der heiklen Schlussphase das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite. Nachdem Philip Lührs einen Sieben-Meter pariert hatte, legten Sültmann und Hinnerk Cordes zum 32:29 nach. Nur eine kurze Prise Nervenbalsam in dieser so aufwühlenden Crunchtime. Denn die Gäste ließen einfach nicht locker, kamen wieder heran (32:31). Obendrein versagten nun auch auf der anderen Seite Cordes die Nerven beim Strafwurf (58.). Die Dramatik in der Luft war nun zum Schneiden dick, zumal sich Kochale unmittelbar nach seinem 33:31 die Rote Karte 1:20 Minute vor Ultimo einhandelte. Neun Sekunden vor Ablauf der unerbittlichen Uhr verkürzte der TSV nochmal, doch Wittingen/Stöcken bekam sein Happy End.



Für Busch das Entscheidende: „Wir haben personell derzeit nicht die große Auswahl, müssen uns Spiel für Spiel rantasten. Jeder Sieg bringt Selbstvertrauen.“