Neuer Spitzenreiter: SG VfL MB schlägt Bothfeld

Von: Aron Sonderkamp

Teilen

Hoheit auf dem Platz und in der Handball-Landesliga-Tabelle: Louis Büschen (Abwurf) und die SG VfL MB schlugen Bothfeld und katapultierte sich auf die Primus-Position. © Aron Sonderkamp.

Bothfeld/Wittingen – Neuer Spitzenreiter! Die Landesliga-Handballer der männlichen B-Jugend SG VfL Wittingen/Stöcken setzten sich gegen den bis dato noch ungeschlagenen TuS Bothfeld mit 32:28 (16:9) durch. Damit zogen die Brauereistädter in der Tabelle an Bothfeld vorbei auf den Platz an der Sonne.

In den bisherigen drei Partien gab sich der TuS keine Blöße, gewann die Spiele allesamt. Die SG VfL hatte also eine ziemlich harte Nuss zu knacken. Zu allem Überfluss konnte auch noch Trainer Frank Darges die Partie nicht wie gewohnt von der Seitenlinie aus dirigieren. Verhindert musste der Coach vor dem PC mitfiebern. „Jannis Schenk hat heute kurzfristig das Zepter übernommen“, erklärte Darges die Rollenverteilung.



Und Schenk sah eine bärenstarke erste Halbzeit. Beim Stand von 3:3 drehten die Gäste langsam auf, zogen erst auf 8:4, dann auf 11:6 und 15:7 davon (22.). „Jannis berichtete mir, dass wir gerade in der ersten Hälfte ein Hundert-Prozent-Spiel abgeliefert haben. Alles klappte, alles was Bothfeld uns zur Aufgabe machte, wurde mit Konsequenz angenommen und Lösungen wurden gefunden“, schilderte Darges.

Zwischenzeitlicher Nervenkitzel

Im Tor war Tim Michael oft Endstation für die Hausherren. Der Wittinger hielt auch einen Siebenmeter. Nach vorne bewahrte die SG VfL die Geduld, kam so immer wieder zu Chancen und guten Abschlüssen. Folgerichtig ging es mit einem 16:9 in die Pause.



Ganz so dominant, wie in Abschnitt eins, agierte die Darges-Truppe in Halbzeit zwei nicht mehr. „Wir hatten einige Jungs dabei, die in der Woche noch krank im Bett lagen. Das Abschluss-Training musste ausfallen. Da war es klar, dass das nicht 50 Minuten so geht“, erklärte der Coach. Gerade die schnelle Bothfelder-Mitte über Nilo Pfeiffer (zwölf Tore) machte den Gästen zu schaffen. Der TuS schloss erst auf vier Tore auf (16:20), kam dann durch zwei Wittinger Zeitstrafen sogar auf einen Treffer heran (23:24).



Darges: „Jetzt dachte ich zu Hause am Rechner schon an Schaumburg zurück (27:27 nach zwischenzeitlicher Sechs-Tore-Führung, Anm. d. Red.). Doch dann drehen die Jungs noch mal auf und drei Tore in Folge durch Marvin Wegner brachten uns dann den Erfolg.“ Nach dem Sieg seien die Coaches gerade auf die Entwicklung stolz.

SG VfL: Evers (3), Büschen (5), Hilmer (2), Wegner (4), Runge (12),