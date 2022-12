Im letzten Heimspiel des Jahres zählt für SG VfL-Handballer nur ein Sieg

Von: Ingo Barrenscheen

Ein Spaziergang wird es auch gegen die andere Braunschweiger Mannschaft nicht: Lars Erxleben (M., hier gegen die Eintracht) und die Handballer der SG VfL Wittingen/Stöcken sollten den MTV III nicht auf die leichte Schulter nehmen. © Barrenscheen, Ingo

Um den Druck auf Spitzenreiter TV Uelzen aufrecht zu erhalten, zählt für die Handball-Herren der SG VfL Wittingen/Stöcken im letzten Heimspiel des Jahres nur ein Sieg.

Es gab Zeiten, da gab noch die Premium-Mannschaft des MTV Braunschweig in der Gelben Halle ihre Visitenkarte ab auf dem Durchmarsch in die 3. Liga. Sieben Jahre ist das nun her. Während die Löwenstädter immer noch im unteren Profibereich unterwegs sind, hat es die SG VfL Wittingen/Stöcken in die Handball-Landesliga verschlagen. Und dort trifft sie am Sonnabend (19.15 Uhr) im letzten Heimspiel des Jahres nur noch auf die Drittvertretung des MTV Braunschweig.

Aber was heißt eigentlich nur!? Wenngleich die Gäste rein von der Papierform her (8. Platz, 7:11-Punkte) die Außenseiterrolle einnehmen, hebt SG VfL-Cheftrainer Manfred Busch mahnend den Zeigefinger. „Einige Ergebnisse waren Murks, andere waren gut. Ich weiß nicht, ob es an der Tagesform, Lust oder Laune liegt – aber dieser Gegner ist überhaupt nicht zu unterschätzen, auch wenn er tabellarisch nicht so gut dasteht. Der Schein trügt ein wenig.“



Eine Hausaufgabe also, die Wittingen/Stöcken erst einmal bewältigen muss. Denn wenngleich der MTV III häufig zu Auswärtsspielen mit schmaler Besetzung anreist, so ist dieser Kern doch durchaus gefährlich. Das zeigte sich auch in der Vorsaison, als der Drittliga-Unterbau in der 55. Spielminute noch einmal auf 28:26 verkürzte. Erst ein Endspurt führte zum 34:27 für die hiesigen Handballer. In Buschs Augen ein Mahnmal: „Deswegen täuscht das Endergebnis. Sie haben nicht locker gelassen.“ Ein besonderes Augenmerk muss die Wittinger Deckung auf die Haupttorschützen Maliek Steiner (im Schnitt zehn Treffer pro Partie, 2. der Torschützenliste) und Peter Gronotte werfen.



Andersherum würden Teams aus Braunschweig ungern in die Brauereistadt reisen, weil hier Patte-Verbot herrscht, beleuchtete Busch. „Ich erwarte deshalb nicht, dass sie aus dem Rückraum ballern. Das macht es uns einfacher.“ Die zuletzt aufsteigende Tendenz im Abwehrverhalten soll ebenfalls zum Eindämmen der Erfolgserlebnisse für den MTV führen – Jannes Hillebrand ist wieder fit, kehrt zurück in den Innenblock. Busch: „Dadurch können wir wieder in die normale Grundordnung gehen in der Deckung.“ Mit diesen Mitteln strebt die SG VfL ganz klar zwei Zähler an. „Ich hoffe, dass im letzten Spiel des Jahres noch einmal eine Menge los sein wird.“