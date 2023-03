26:32-Pleite im Top-Spiel gegen Nord Edemissen: Wittingen/Stöckens weibliche A-Jugend rutscht ab

Von: Marvin Scholz

Teilen

Auch Top-Scorerin Amelie Herzberg (neun Treffer) konnte den HSG-Sieg gegen die WA nicht aufhalten. © Ingo Barrenscheen.

Nord Edemissen – Dämpfer im Kampf um den Titel... Die weibliche A-Jugend der SG VfL Wittingen/Stöcken verlor das Top-Duell in der Handball-Landesliga gegen die HSG Nord Edemissen/Uetze mit 26:32 und rutscht somit auf den dritten Rang ab.

An sich ließ die erste Halbzeit nicht vermuten, dass das Spiel recht klar pro Heimteam ausfallen sollte. „Der erste Durchgang war ausgeglichen. Keiner konnte sich richtig absetzen“, rekapitulierte Trainerin Lena Zergiebel im Nachgang. Der Primus spielte sich lediglich zur Pausensirene einen Zwei-Tore-Vorsprung heraus. Die SG VfL war voll in der Partie.

„Nicht gut aus der Kabine gekommen“

So gut die erste Hälfte aber auch war, so suboptimal kam die Nachwuchs-Riege aus der Kabine wieder heraus: „Wir sind nicht gut aus der Pause gekommen, haben den Start verpennt und nach zehn Minuten Timeout lagen wir mit acht Toren zurück“, haderte Zergiebel ob der abfallenden Leistung. Die Akteurinnen des Gastgebers warfen sich in einen Rausch und hielten den Abstand kontinuierlich bei.



Wittingen/Stöcken wachte infolgedessen jedoch wieder auf und kam in den gewohnten Rhythmus, einfache Tore zu werfen. Mittels einer guten Moral kämpfte sich die Riege erneut zurück, „aber dann haben bei uns die Kraft und die Konzentration nachgelassen“, erkannte die Übungsleiterin.



Binnen der letzten vier Minuten warf Edemissen die letzten zwei Tore und schraubte den Deckel auf das Spiel drauf. Dennoch zeigte sich die SG VfL-Trainerin mit dem Auftritt zufrieden: „Es war eine kämpferische Mannschaftsleistung!“

Tore SG VfL: Herzberg (9), Kamke (7), Lümmer (6), Skerhutt (2), Dinter, Jördens (je 1).