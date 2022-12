Plan geht voll auf

Handball-Landesliga Herren: Beste Saison-Halbzeit als Grundstein

Von: Marvin Scholz

Lufthoheit behalten und abgeliefert: Die erste Herren-Mannschaft der SG VfL Wittingen/Stöcken (l., Janosch Kochale) setzte sich in der Handball-Landesliga gegen Braunschweig III früh ab und landete die nächsten zwei Punkte. © Marvin Scholz.

Wittingen – Wenn sie die ganze Qualität auf den Platz bekommen, wird in dieser Saison vieles möglich sein! Mit dem 46:32 (26:12)-Sieg im Heimspiel über den MTV Braunschweig III am Samstagabend setzten die Handball-Herren der SG VfL Wittingen/Stöcken in der Landesliga das nächste Statement.

Baustein für diesen sicherlich grandiosen Erfolg war die erste Halbzeit. „Das war eine überragender erster Durchgang und eine top Mannschaftsleistung. Das Beste, was ich bisher gesehen habe“, resümierte Cheftrainer Manfred Busch breitgrinsend. Dank einer guten Defensive, fixen Umschaltmomenten und eine großen Portion Effizienz, feierte das Busch-Team schon recht früh eine 10:4-Führung. „Das Deckungsverhalten hat gut funktioniert – jeder hat für den anderen gearbeitet. Das hat alles gepasst und der Plan wurde umgesetzt.“ Besonders Marvin Schiller und Lars Erxleben stellte der Dirigent in das Rampenlicht. „Mit ihrer Dynamik haben sie Braunschweig gestört. Außerdem haben die beiden das Spiel super gelenkt.“

Kempa-Highlight

Infolge der Wittinger Dominanz war es wenig verwunderlich, dass der Gast kaum in die Partie fand und immer wieder die Köpfe hängen ließ. Das erarbeitete Selbstvertrauen nutzte Marvin Schiller, der einen Kempa sehenswert verwandelte. „Braunschweig war ziemlich ratlos. In erster Linie deswegen, weil wir keine Fehler gemacht haben“, so Busch. In der Halbzeitansprache, und das ist recht selten der Fall, fand der Frontmann keinen Grund zur kritischen Äußerung. „Ich habe den Spielern gesagt, dass sie alles richtig machen. Dennoch sollten sie das Ergebnis ausblenden, um genauso weiterzuspielen.“



Busch und die Fans konnten es den Akteuren auf dem Feld gar nicht übel nehmen, dass die Brauereistädter einen Gang rausnahmen. „Wir wurden etwas ungeduldig in der Deckung und haben dem MTV Räume gegeben“, fand Busch das Haar in der Suppe.

Plan geht voll auf

Im weiteren Verlaufe wurde die Partie ausgeglichener. „Das lag aber auch sicherlich daran, dass es sechs Zeitstrafen für uns gab. Dazu haben wir fünf bis sechs Tore hergeschenkt.“ Sei es drum: Der stark aufspielende Erxleben sorgte für den Schluss-Punkt in einer einseitigen Angelegenheit. „Die Mannschaft hat füreinander gearbeitet, das Zusammenspiel klappte, und wir haben Kreativität in der Offensive gezeigt.“ Fragt sich jetzt nur noch, wer diese qualitativ hochwertige Riege aufhalten kann?! „Uelzen kann uns schlagen“, antwortete Busch lächelnd. Insgesamt wurde das Potenzial nahezu komplett ausgeschöpft.