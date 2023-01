„Wird ein heißer Ritt“: SG VfL-Damen beim Tabellenzweiten Eyendorf

Schwere Aufgabe für Handball-Landesligisten

+ © Scholz, Marvin Zurück vom Australien-Trip: Freya Nordmann (am Ball) feiert im Auswärtsspiel beim MTV Eyendorf ihr Comeback für die Handball-Damen. Annemarie Piep (l.) hingegen fällt aus. © Scholz, Marvin

Erst der Tabellenführer, nun der Tabellenzweite: Den Handball-Damen der SG VfL Wittingen/Stöcken steht ein weiterer schwerer Gang in der Landesliga ins Haus.

Es könnte wieder ein Spießrutenlauf werden. Der unvorteilhafte Spielplan sieht für die Handball-Damen der SG VfL Wittingen/Stöcken nach dem jüngsten Gastspiel bei Landesliga-Primus TV Oyten II (24:35) direkt die nächste Auswärts-Herkulesaufgabe vor. Der hiesige Vertreter tritt am Sonntag (17 Uhr) beim Tabellenzweiten MTV Eyendorf an.

Und dieser hat die Gerhard-Langer-Halle zu einer Festung ausgebaut. Lediglich die besagte Oyten-Reserve entführte von dort die zwei Zähler, ansonsten ließ die Heimmacht Eyendorf zuhause nichts anbrennen. Die drei vergangenen Heimspiele wurden sogar immer mindest mit 16 (!) Toren Differenz gewonnen. „Das wird ein heißer Ritt“, ahnt auch SG VfL-Coach Roger Richter. „Wenn sie in Wallung kommen, sind sie nicht aufzuhalten.“



Ergo müssen die Wittingen/Stöckenerinnen dafür Sorge tragen, dem MTV jetweden Schwung zu nehmen. Leichter gesagt als getan. Der Kontrahent bevorzugt nicht nur körperlich intensiven, sondern auch schnellen Handball und spielt eine starke 5:1-Deckung, „die uns gar nicht liegt“, räumt Richter ein. „Das Nonplusultra“ seien die Fröhlich-Schwestern Jana (Nr. 3 der Liga-Torjägerliste) und Annika. Ihre Kreise einzuengen, wird ein Hauptaugenmerk darstellen.



Nichtsdestotrotz strebt Wittingen/Stöckens Trainer etwas Zählbares an. Er hat dafür auch schon das Patentrezept zur Hand. „Wenn wir etwas machen wollen, dann über die Abwehr.“ Bislang stellt die SG VfL das Team mit den wenigsten Gegentoren in der Landesliga Nord-Ost, gefolgt von Eyendorf. Mit dem feinen Unterschied, dass der Rivale selbst fast 100 Treffer mehr erzielt hat. „Bei denen passt halt alles“, weiß Richter. Da es ganz danach aussieht, als sollte Oyten II am Ende der Saison nicht aufsteigen können (weil die Erste als derzeit Tabellendritter) den Weg versperrt, könnten die hiesigen Handballerinnen dem möglichen Aufsteiger gegenüberstehen. Ohne Annemarie Piep, dafür mit Rückkehrerin Freya Nordmann und den Premieren-Aushilfen Anneke Voß und Franziska Lüthe aus der Reserve. Wie immer schenkt Richter die Partie nicht von vornherein ab: „Eyendorf ist nicht unschlagbar. Ich will etwas mitnehmen, und zwar nicht das Duschgel, das ich da zufällig gefunden habe...“