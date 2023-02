Widerstand macht Busch glücklich: Wittingen siegt 29:27 in Wietzendorf

Von: Ingo Barrenscheen

Augen(cut) zu und durch.... Janosch Kochale (am Ball) biss sich trotz einer erlittenen Blessur für Wittingen/Stöckens Handballer durch. Das wurde am Ende mit einem wichtigen 29:27-Auswärtssieg beim TSV Wietzendorf belohnt. © Aron Sonderkamp.

Wietzendorf/Wittingen – Es war nicht nur ein Kampf gegen den TSV Wietzendorf. Sondern auch gegen eine Vielzahl von Widerständen. Doch die Handball-Herren der SG VfL Wittingen/Stöcken trotzten am Sonnabend allen Hürden und halten den Aufstiegskampf in der Landesliga Ost dank des 29:27-Auswärtssieges spannend.

Genau wie parallel Titelkonkurrent TV Uelzen (25:24 gegen den TuS Bergen) mussten die Brauereistädter dafür ordentlich Klimmzüge veranstalten. Cheftrainer Manfred Busch hatte sich an dem unbequemen Pflaster auf eine enge Kiste eingestellt. Und die wurde es dann auch von Anfang bis Ende. „Es gibt leichtere Gegner mit den Bedingungen unter der Woche“, sprach Busch noch einmal die vielen krankheitsbedingten Ausfälle beim Verfolger an. Zumal in der kleinen, engen Halle von Wietzendorf eine ganz eigene Atmosphäre herrscht. Die Fans sitzen der Bank direkt im Nacken. „Da musst du als Mannschaft einiges aushalten.“ Hinzu kam unweigerlich auch der Kopf. Musste die bittere Pleite im Gipfeltreffen zuvor doch erst einmal verarbeitet werden. „Wenn man eine Woche zuvor so ein Erlebnis hat, ist das nicht einfach.“

„Deckung war unser Paradestück“

Der dezimierte SG VfL-Kader demonstrierte Widerstandskraft. Gut 45 Minuten lang sah sich der Gast meist einem hauchdünnen Rückstand von ein, zwei Toren ausgesetzt. Doch es hätte zwei „bezeichnende“ Szenen gegeben, führte Busch an. Zum einen erlitt Janosch Kochale eingangs der zweiten Hälfte, nachdem er umgeknickt war, beim Aufstehen auch noch einen Cut am Auge. „Er spielt aber weiter, hat alles gegeben“, unterstrich sein Coach die Nehmer-Qualitäten. Auch Kai Lemke opferte sich trotz Fuß-Blessur in der Deckung auf, stellte im Verband mit Daniel Eilers und Niklas Heinecke einen massiven Innenblock („Die Deckung war unser Paradestück, wir haben es geschafft, deren Stärken wegzunehmen“) gegen keineswegs zimperliche Wietzendorfer. Und als es nach hinten raus nach der übernommenen, aber eben nicht ausgebauten Führung für Wittingen/Stöcken richtig haarig wurde, gab Torhüter Philip Lührs mit einem parierten Siebenmeter beim Stand von 26:27 (58.) „ein Signal“. Lars Erxleben hatte sich in der Szene vorweg eine überflüssige Rote Karte eingehandelt. Nicht nur Busch überkam „fast ein Déjà-Vu zu Uelzen“, als eine Hinausstellung ebenfalls zum Stolperstein wurde. Dieses Mal nicht dank Lührs.



Busch ging das Herz auf. „Es ging nicht um einen Schönheitspreis, sondern darum, in dieser Atmosphäre gegenzuhalten. Jeder hat sich reingehauen. Das macht den Trainer glücklich.“