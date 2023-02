Coach Richter nach Garßen-Celle: „Wirklich bockstark“

Von: Aron Sonderkamp

Teilen

Souveräner Auftritt: Anna Sauer (Mitte) und die SG VfL gewannen nach starken Läufen in der ersten und zweiten Halbzeit mit 25:21 gegen den SV Garßen-Celle. © Aron Sonderkamp.

Wittingen – So darf es aus Sicht der Brauereistädterinnen weitergehen. Mit einer starken Leistung gewannen die Handball-Landesligistinnen der SG VfL Wittingen/Stöcken ihre Partie gegen den SV Garßen-Celle trotz Rückstand zur Halbzeit mit 25:21 (11:12).

Eigentlich startete die SG VfL stark in den ersten Spielabschnitt und ging mit 6:2 in Front. „Die ersten 20 Minuten waren wirklich bockstark. Die Körpersprache stimmte und wir haben sie wirklich an die Wand gespielt. Aber wir haben es vermissen lassen, noch höher in Führung zu gehen“, summierte Wittingens Coach Roger Richter. Der starke Lauf kostete jedoch einige Körner. Richter: „Wir haben viel Aufwand betrieben und haben so früher gewechselt, weil unser Kader voller war. Das ist keine Kritik an den Leuten, aber dann kam ein Bruch ins Spiel.“ Die Gäste kamen zum Ausgleich und gingen zur Pause mit 12:11 in Front. „Wir haben angefangen, larifari zu spielen, und haben einfach zu viele Fahrkarten geworfen. Es ist dann eine Frage der Einstellung und der Moral, wie man zurückkommt.“

„Wenn das immer so wäre, wäre einiges drin“

Und das gelang der Wittinger Riege auf beeindruckende Art und Weise. Nach 45 Minuten stellte Annemarie Piep mit ihrem Treffer einen Sechs-Tore-Vorsprung her (21:15). „Dass wir uns zur Mitte der zweiten Halbzeit so absetzen konnten, war der Gewinner“, pointierte Richter. Ein weiterer Teil des Erfolgsrezepts war aus Sicht des Coaches der gut gefüllte Kader: „Jede Position war fast doppelt besetzt. Wenn das immer so wäre, wäre auch einiges drin.“



Auch wenn die Wittingerinnen im Endspurt nicht mehr so konsequent wie zuvor zur Sache gingen (Richter: „Das bin ich von den Mädels so eigentlich nicht gewohnt“), war der Sieg nicht mehr gefährdet. Ein Erfolg, der doppelt guttat: „Es war das erwartet schwere Spiel, auch wenn sie nicht in Topbesetzung da waren. Wir hatten auch aus dem Hinspiel (20:21, Anm. d. Red.) noch ein Hühnchen mit Garßen zu rupfen.“

Lediglich mit der Schiedsrichterleistung war Richter nicht einverstanden: „Was sie regelauslegungstechnisch gemacht haben, geht einfach nicht.“



SG VfL Wittingen/St. - SV Garßen-Celle 25:21 (11:12) SG VfL Wittingen/Stöcken: L. Zergiebel – Hendel, Metzner, H. Piep (3), Nordmann (3), Sauer (2), N. Zergiebel (5), Klopp, Meyer (5), A. Piep (5), Herzberg (1), Wolters, Glamann (1). Torfolge: 0:1, 2:2, 6:2, 7:4, 8:6, 10:10, 11:12 – 14:14, 18:15, 20:15, 23:15, 24:17, 25:19, 25:21. Strafminuten: 4 – 8.