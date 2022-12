Volksbank-Cup: Die Teams haben „Mega-Bock“ auf das Budenzauber-Comeback!

Von: Ingo Barrenscheen

Die pure Freude, die puren Emotionen: Nicht nur der FC Ohretal um Sören Meyer verspürt „Mega-Bock“ auf den Relaunch des Volksbank-Hallenmaster-Cups vor seiner roten Wand. Alle 24 Teams freuen sich endlich wieder auf den Budenzauber-Höhepunkt nach der Corona-Zwangspause. © Barrenscheen, Ingo

Die Bescherung nach der Bescherung: Nach drei Jahren Corona-Stopp steht der 23. Volksbank-Hallenmaster-Cup in den Startlöchern. Die 24 Teams brennen auf das Comeback.

Bockwurst mit Kartoffelsalat: Ein beliebter Klassiker an Weihnachten. Und auch direkt danach. Denn die Amateurfußballer aus dem Nordkreis verspüren richtig Bock – weil es nach der Corona-Tristesse der Vorjahre wieder um die Wurst geht auf dem Parkett! Der Relaunch des Volksbank-Hallenmaster-Cups am 27., 28. und 30. Dezember in den Hallen zu Wittingen und Beetzendorf sorgt endlich wieder für den gewissen Kick zwischen den Feiertagen.

Fallhöhe für den SVGO

Trotz der zweijährigen Zwangspause hat der Budenzauber in der Region nichts von seinem ursprünglichen Reiz verloren. Bestes Beispiel dafür ist der Titelverteidiger SV Groß Oesingen: Der Neu-Bezirksligist kann den Anpfiff in der Eröffnungs-Gruppe A am Dienstag (ab 18 Uhr) kaum erwarten – auch wenn sie den Pokal gerne in ihrem Schrank stehen hatten: „Wir durften das Ding jetzt drei Jahre lang behalten. Die Freude auf die Neuauflage ist riesengroß. Wir haben richtig Bock“, fiebert Coach Torben König dem Comeback beim Volksbank-Cup entgegen.

Allerdings würde auch ein gewisser Druck auf den Blau-Weißen lasten: „Als Titelverteidiger und auch noch Aufsteiger ist die Fallhöhe sehr groß. Da kann man sich jetzt natürlich voll zum Obst machen.“ Jedoch sei der Ehrgeiz seiner Jungs sehr groß, um die Endrunde in Beetzendorf am Freitag zu erreichen. So hätten die Teilnehmer schon entsprechende Einheiten in der Halle absolviert. Von der Titelverteidigung will König jedoch erstmal nichts wissen: „Dafür ist der Respekt vor den anderen Teams zu hoch. Aber wir sind sicher einer der Favoriten.“ Zumindest erst einmal auf den Gruppensieg. In der A-Staffel mischen auch noch der Wesendorfer SC, SV Hagen-Mahnburg und SV Tülau-Voitze mit.

Brisanz vor roten Wand

Auch die zweite Vorrunden-Etappe am ersten Abend (ab 20.30 Uhr) versprüht jede Menge Brisanz. Mittendrin statt nur dabei ist der FC Ohretal, seines Zeichens Publikumsmagnet der letztmaligen Auflagen. Einerseits steht das Duell mit dem großen Bruder FC Brome (beide kooperieren bislang noch im Jugendbereich) an, auf der anderen Seite der weitere Prestige-Vergleich in der Gruppe B mit dem Gastgeber und Stadtrivalen VfL Wittingen/Suderwittingen. FCO-Co-Trainer Sebastian Seidler ist sich sehr sicher, dass die Tribüne wieder die berühmte „rote Wand“ beherbergen wird. „Unsere Zuschauer werden wieder lautstark vertreten sein, was immer Mega-Bock macht. Deshalb haben wir auch ganz klar das Ziel, in die Endrunde einzuziehen, um die Fans stolz zu machen.“ Dafür trainierten die Rot-Grünen eifrig in Radenbeck und auch der Wolfsburger SoccaFive-Arena. Seidler: „In den letzten zwei Jahren hat man gemerkt, dass etwas gefehlt hat.“

Bescheidener Hausherr

Hausherr VfL Wittingen freut sich ebenfalls auf das Event. „Schön, dass es wieder stattfindet. Das ist immer ein Highlight. Die Jungs sollen einfach Spaß haben“, sagt Trainer Peter Grünheid. Wenngleich die Brauereistädter Rekordsieger sind, wiegelt er gleichwohl ab: „Favoriten sind sicherlich andere. Aber wir wollen schon gerne weiterkommen.“ Mit Roni Agirman fehlt allerdings ein ausgewiesener Hallen-Spezialist.

Ziel Fußball-Tempel

Interessant wird es auch am Mittwoch, 28. Dezember, in der C-Division. Auch beim Landesliga-Aushängeschild VfL Wahrenholz genießt der Budenzauber „einen hohen Stellenwert“, unterstreicht Coach Jan Schöbel. Deshalb entsendet das Taterbusch-Team auch nur Akteure aus dem Kader der ersten Herren. „Die Jungs haben sich schon was vorgenommen und Lust drauf. Vor der Kulisse ist das immer eine geile Sache!“

Das sieht auch Gruppen-Gegner SV Hankensbüttel so. Wie die Konkurrenz hat der HSV „wieder richtig Bock nach der langen Durststrecke“, so Coach Dirk Asmus. Das Teilnehmerfeld lasse sich nach der langen Hallen-Auszeit schwer einschätzen, daher blickt der Kreisklassen-Primus dem Treiben „ganz entspannt“ entgegen. Und doch mit gesundem Ehrgeiz. Asmus: „Klar nimmt man die Endrunde gerne mit. Das würde den Spaß-Faktor erhöhen, im Fußball-Tempel in Beetzendorf dabei zu sein.“

Rinkels Qual der Wahl

Dito, denkt sich Jan Rinkel. Der Leitwolf des VfL Knesebeck tritt mit seiner Riege zum Abschluss in der D-Staffel am Mittwoch an. „Auf den Volksbank-Cup sind noch immer alle heiß. Da ist große Vorfreude zu spüren.“ Dementsprechend hätten die Einhörner für ihr Aufgebot „die Qual der Wahl“. Die Chancen auf das Beetzendorf-Ticket stünden ergo „ganz gut. Theoretisch sind wir Gruppenfavorit“, räumt Rinkel ein.