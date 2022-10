Kein Budenzauber in Wittingen?!

Von: Ingo Barrenscheen

Der Ball liegt bei den Organisatoren: Ob der Volksbank-Hallenmaster-Cup 2022 in Wittingen und Beetzendorf (hier ein Bild aus 2019) sein Comeback feiert, wird Anfang November entschieden. Die Tendenz sieht allerdings eher mau aus. © Ingo Barrenscheen.

Wittingen – Die Corona-Zahlen steigen wieder rasant an. Und mit ihnen fallen die Aktien für die Budenzauber-Saison erneut gen Nullpunkt. Reihenweise hagelt es Absagen der Hallenfußball-Höhepunkte. So haben die Verantwortlichen des Wittinger Cups bereits mit einer Neuauflage abgeschlossen. Beim Volksbank-Hallenmaster-Cup haben sich die Macher selbst noch eine Karenzzeit eingeräumt.

Klar ist aber auch jetzt schon: Das Fest zwischen den Festen (üblicherweise vom 27. bis 30. Dezember), wie das dreitägige Spektakel betitelt wurde in der Vergangenheit, wackelt ebenfalls bedenklich. In der Vorwoche traf sich Turnierchef Hartmut Bartel mit den ausrichtenden Klubs VfL Wittingen/Suderwittingen und MTV Beetzendorf zu einem Sondierungsgespräch. Quintessenz: „Wir werden noch drei Wochen abwarten, um die Situation zu beurteilen. Anfang November treffen wir uns dann wieder und entscheiden, ob wir die Einladungen rausschicken oder nicht“, erörterte Bartel.

Den Vereinen sei sehr daran gelegen, nach zwei Jahren Corona-Cut einen Re-Start zu wagen. Doch auch Bartel schwant Böses angesichts des Infektionsgeschehens. Und niemand will sich vergeblich Organisations-Mühe machen, um dann kurzfristig die Reißleine ziehen zu müssen. „Die Zahlen steigen, machen wir uns nichts vor. Sollten die Auflagen größer werden, dann geht es nicht.“

Covid-19 abermaliger Spaß-Verderber?

Eine Idee weiter ist indes Peter Herrewig. Er delegiert die Geschicke des zweiten großen Events in der Brauereistadt, dem Wittinger Cup. Dieser steigt immer direkt nach Neujahr. Aber ganz gewiss nicht zu Beginn 2023. „Bei uns ist im Grunde ein Haken dran“, winkt Herrewig ab. „Wir halten es in diesen Zeiten nicht für angemessen, in die Halle zu gehen.“ Immerhin hatte auch schon der NFV-Kreis Gifhorn die komplette Indoor-Serie für die Jugend gestrichen. Auch für den Cup der Besten in Gifhorn gehen die Überlegungen in diese Richtung. Herrewig betont: „Ich sehe nicht, dass großartig etwas in den Hallen laufen wird.“ Sprich: Dem Amateurfußball steht durch Spielverderber Covid-19 der dritte Winter in Folge ohne Budenzauber bevor.