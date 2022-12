Der Volksbank-Cup vor dem Re-Start: Große Vorfreude bei Turnierchef Hartmut Bartel

Alles ist bereitet für den Budenzauber

Der Volksbank-Hallenmaster-Cup steht in den Re-Startlöchern. Die Vorfreude beim Turnierchef Hartmut Bartel nach der Corona-Durststrecke ist groß.

Sitzt, passt und hat Luft. Am Freitag beherrschten noch Schraubenzieher die Szenerie, ab dem Dienstag, 27. Dezember, könnten es im Bestfall Fallrückzieher sein. Die Fußball-Arena in Wittingen steht, dem ersehnten Comeback des Volksbank-Hallenmaster-Cups nach Weihnachten steht nichts mehr im Wege.

Allerdings waren die Vorkehrungen für den dreitägigen Budenzauber kein Business as usual für Hartmut Bartel. Angesichts der Corona-Zwangspause für das Massen-Spektakel musste selbst der Turnierchef mit 22 Jahren Routine auf dem Buckel erst einmal noch in seinen schlauen Ordnern nachblättern. „Klar: Wir haben die letzten drei Jahre nichts mehr gemacht, da guckt man auch erst einmal das ein oder andere nach: Wie war dies, wie war das!?“



Mit dem Re-Start 2022 soll der Hallenfußball-Höhepunkt aber wieder in seinen gewohnten Flow kommen. Zurück zum „Wahnsinns-Turnier“, wie es Bartel mit Blick in die Vergangenheit tituliert. Hat er sich denn zwischenzeitlich bei dem Gedanken ertappt, ob es überhaupt noch einmal zu einem Revival kommt? „Ja, habe ich echt. Befürchtungen waren es nicht. Aber hin und wieder habe ich drüber nachgedacht, ob das Turnier noch einmal stattfindet.“ Berechtigte Zweifel. Umso glücklicher ist Bartel samt seiner Mitstreiter vom VfL Wittingen und MTV Beetzendorf (dort steigt klassisch die Endrunde am Freitag, 30. Dezember) nun, dass die Abstinenz für sein „Baby“ ein Ende hat.



„Ich hoffe, dass alles reibungslos abläuft. Und ich bin gespannt, wie viele Zuschauer kommen.“ Wobei sich der Volksbank-Cup-Dirigent in diesem Punkt optimistisch gibt. Auch das geneigte Fußball-Publikum würde es nach Unterhaltung in der Winterpause lechzen. Und viele andere Wettbewerbe stehen nicht in Aussicht. „Ich rechne mit gut gefüllten Hallen. Es kann sein, dass vielleicht der ein oder andere Ältere wegbleibt. Aber die Fußballverrückten kommen da hin“, prognostiziert Bartel. Ob es ganz so viele Fans werden wie bei den zurückliegenden Auflagen, muss sich noch zeigen. Zumindest gibt es keinerlei Auflagen für die Tribünengäste. Wer will, kann eine Maske tragen – das ist aber kein Muss. Der Turnierchef betont: „Wir können ganz normal loslegen.“



Sein Wunsch geht also in Erfüllung, noch einmal als Oberhaupt in der Regie zu sitzen und dem Treiben der insgesamt 24 Mannschaften auf dem Parkett gebannt zuzuschauen. Vorab warte immer „jede Menge Arbeit“. Vom Besorgen der Pokale und Schiedsrichter über die Gestaltung der Spielpläne und der Verpflegung bis hin zum Aufbau. Und das sogar doppelt durch die zwei Spielorte. „Da muss ein Rädchen ins andere greifen.“ Nur schwer vorstellbar, dass Bartel selbst irgendwann nicht mehr den Hut aufhaben wird. „Irgendwann ist der Zug bei mir auch abgefahren. Ich bin jetzt schon 65. Wie lange ich noch mache, weiß ich nicht. 25 Jahre Volksbank-Cup wäre ein Cut – aber da will ich mich noch nicht festlegen.“ Erst einmal genießt er, dass der Corona-Cut vorüber ist. Nur das zählt in diesem Augenblick.