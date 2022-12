Hallenmasters: Vorfreude auf die 23. Auflage

Von: Marvin Scholz

Das Grinsen ist groß und der Pokal steht bereit: Jakob Tack (l.) und Nadine Richter freuen sich, wie alle teilnehmenden Vereine, auf die 23. Auflage des Hallenmasters in Wittingen und Beetzendorf. © Marvin Scholz.

Wittingen/Beetzendorf – Die Gruppen sind ausgelost, alles ist angerichtet! Das Isenhagener Land darf sich nach drei Jahren Corona-Pause auf den 23. Volksbank-Hallenmaster-Cup, ausgetragen vom VfL Wittingen/Suderwittingen und dem MTV Beetzendorf, freuen. Am Dienstagabend loste Volksbank-Mitarbeiter Jakob Tack die Gruppen aus – Hartmut Bartel (Turnierchef) gab Auskünfte über die baldige Veranstaltung. Am 27. Dezember um 18 Uhr erfolgt der Anstoß in der Wittinger Sporthalle.

„Es ist das größte Sport-Event hier und ich hätte mit dieser Entwicklung in den letzten Jahren auch nicht gerechnet“, skizzierte Hartmut Bartel die Wichtigkeit des Hallenmasters. Nachdem die Rahmenbedingungen besprochen wurden, begab sich Tack zum Pokal, der als Los-Topf fungierte. Folgendes kam heraus: Trainer-Gespann Peter Grünheid und Stefan Theuerkauf dürfen sich mit ihrem VfL Wittingen/Suderwittingen gegen den Bezirksligisten FC Brome messen. Auch der FC Ohretal ist in Gruppe B. Dirk Asmus und der SV Hankensbüttel treffen in der Gruppe C auf den Landesligisten VfL Wahrenholz. Auch der 2. Kreisklassist SV Langwedel ist dabei. Titelverteidiger SV Groß Oesingen begrüßt in der A-Konstellation den Kreisklassisten SV Hagen-Mahnburg und Tülau/Voitze. Übungsleiter Jan Rinkel und sein VfL Knesebeck landen in der D-Gruppe: Dort duellieren sich die Einhörner mit Langwedel und dem zweiten Austragungs-Verein MTV Beetzendorf.

„Highlight zum Ende des Jahres“

Bartel dazu: „Die Gruppe B ist stark. Dort gibt es mehrere Favoriten. Wenn Wahrenholz mit der entsprechenden Mannschaft aufläuft, sind sie natürlich der klare Favorit.“ Dass die Anzahl der Teilnahmen das ganze Feld befüllt, ist für den Turnierleiter kein Wunder. „Es sind viele Vereine, die gerne mitspielen – machen wir uns nichts vor: Das ist das Highlight zum Ende des Jahres.“



Aufgrund der Tatsache, dass etwaige Vereine auf dem personellen Zahnfleisch gehen, gab es im Zuge dessen auch Absagen: „Bei Vorhop-Schönewörde zum Beispiel. Der TV Emmen spielt nicht in der Halle. Aber auch Klötze kann nicht.“



Die Vorrundenspiele finden von Dienstag bis Mittwoch, 27. Dezember bis 28. Dezember, in Wittingen statt. Die Endrunde wird in Beetzendorf (30. Dezember) stattfinden. „Dort passen 1300 bis 1500 Menschen rein“, deutete Bartel eine gute Atmosphäre an. Es ist also alles angerichtet für die 23. Budenzauber-Auflage.

DIE AUSGELOSTEN GRUPPEN IN DER ÜBERSICHT Gruppe A (Dienstag, 27.12., 18 Uhr): SV Groß Oesingen, SV Westerbeck, SV Hagen/Mahnburg, SV Tülau/Voitze, Wesendorfer SC, Diesdorfer SV Gruppe B (Dienstag, 27.12., 20.30 Uhr): FC Brome, TSV Kusey, VfL Wittingen/Suderwittingen, FC Ohretal, SG Saalfeld, TSV Adler Jahrstedt Gruppe C (Mittwoch, 28.12., 18 Uhr): VfL Wahrenholz, SV Langenapel, SV Hankensbüttel, FC Oerrel, FC Hürbar/Bornsen, SG Engersen,Kloster/Neuendorf Gruppe D (Mittwoch, 28.12., 20.30 Uhr): MTV Beetzendorf, VfL Knesebeck, SV Langwedel, FC Germania Parsau, SV Schwalbe Schwiesau, Kuhfelder SV