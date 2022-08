VfL Knesebeck holt dank Krebiel zum vierten Mal in Folge den Großen Stadtpokal

Von: Ingo Barrenscheen

VfL Knesebeck – wer sonst!? Fast schon traditionell jubelten die Einhörner über den Gewinn des Großen Stadtpokals. Nach drei Siegen in Serie war eine neue Trophäe gestiftet worden. Auch diese schnappte sich das Rinkel-Team. © Barrenscheen, Ingo

VfL Knesebeck - wer sonst!? Zum vierten Mal hintereinander haben die Einhörner den Großen Stadtpokal gewonnen.

Teschendorf – Die Trophäe wurde zwar neu gestiftet, der Sieger-Name unten auf der Plakette wird aber derselbe wie auf dem alten Silberling sein. Denn nach zwei Jahren Zwangspause für den Großen Stadtpokal knüpfte der VfL Knesebeck nahtlos an seine Phalanx vor Corona an und gewann am Freitagabend unter dem Flutlicht des Teschendorfer Schützenholzes durch ein knappes 1:0 im Endspiel gegen den Lokalmatadoren FC Ohretal zum vierten Mal in Folge den Prestige-Titel!

Endspiel

FC Ohretal –

VfL Knesebeck 0:1 (0:1)

Wieder einmal erwies sich Torjäger Tim Krebiel als Garant für den nächsten Knesebecker Party-Abend. Mit seinem goldenen Treffer (20.) fügte der Knipser dem Einhorn-Triumphzug durch den Renommee-Wettbewerb das nächste Kapitel hinzu. Wenngleich der Underdog Ohretal mit Wiederbeginn im Brüder-Duell zwischen Tobias (VfL) und Fabian (FCO) Liebelt noch einmal einen Gang hochgeschaltet und alles versucht hatte. Vergeblich.



In den ersten 45 Minuten hatte Rot-Grün noch absichtlich abwartend agiert, schilderte Co-Trainer Sebastian Seidler. „Dennoch müssen wir mit 1:0 führen. Dann wäre es vielleicht anders gelaufen.“ Bei einem Lapsus von Knesebecks Keeper Philipp Schulze (segelte unter einem Freistoß durch) vergab der offenbar verblüffte Marcel Hammacher die Mega-Chance. Stattdessen traf Blau-Weiß, Krebiel hätte der Partie schon zeitig den Wind aus den Segeln nehmen können, als er allein vor dem Kasten am Keeper scheiterte (38.).



Verbissen geführtes Finale: Der FC Ohretal (l. Malte Matte) bot dem VfL Knesebeck (Tobias Liebelt) die Stirn im Showdown um den Großen Stadtpokal. © Barrenscheen, Ingo

So aber wurde es noch richtig spannend. Und giftig. Die Intensität und Härte nahmen zu. Doch mehr als eine weitere gute Gelegenheit für Marcel Matte, erneut nach einer Standardsituation (60.), und einen verunglückten Versuch aus der zweiten Reihe von Jannis Meyer (80.) sprang für den anrennenden wie aufopferungsvoll fightenden FCO nicht heraus. Knesebeck taumelte, fiel aber nicht bei der Neuauflage des vorangegangenen Finals 2019. „Sie haben ziemlich dicht gemacht. Uns hat die Durchschlagskraft gefehlt“, meinte Seidler.



Auch VfL-Dirigent Jan Rinkel gab zu: „Man muss ehrlich sagen, wir haben uns dann nur noch so durchgequält.“ Dafür brachte er aber auch vollstes Verständnis auf, hatte seine Riege doch sieben Spiele in zwei Wochen abgespult zuletzt. „Uns sind die Kräfte ausgegangen.“



Tor: 0:1 Krebiel (20.).

Spiel um Platz 3

FSV Vorhop-Schönew. –

VfL Wittingen/S. 2:0 (1:0)

Nicht einmal das Trostpflaster blieb dem favorisierten Kreisligisten aus Wittingen vergönnt. Der bisherige Liga-Rivale aus Vorhop-Schönewörde schnappte sich dank eines Doppelpacks von Kevin Büttner Platz drei. Und das durchaus verdient, befand FSV-Aushilfscoach Sascha Thomas. Zwar verbuchten auch die Brauereistädter durch ihren wiedererstarkten Goalgetter Sven Arndt zwei Hochkaräter, doch aus The Bridges konnten weitere Gelegenheiten vorweisen. Das 1:0 fiel per Foulelfmeter (Thomas: „Den kann man geben“), das 2:0 kurz vor Ultimo nach einem Konter, als Wittingen noch einmal alles nach vorne warf. „Jeder hat 100 Prozent rausgequetscht. Als klassentiefere Mannschaft, mit drei Leuten aus der Zweiten, gibt das Selbstvertrauen“, freute sich Thomas. Wobei nicht verschwiegen werden darf, dass auch der VfL ersatzgeschwächt antrat.



Tore: 1:0, 2:0 Büttner (25./FE, 59.).