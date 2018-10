SV Groß Oesingen schließt zu Brome auf

Brome. Unterschiedlicher können die Gemüter nach einem Spiel nicht aussehen. Mit gesenkten Köpfen marschierten die Bromer in Richtung Kabine, die Gäste dagegen strahlten bis über beide Ohren.

Der SV Groß Oesingen bejubelte in der Fußball-Kreisliga einen überraschend deutlichen 3:0-Erfolg beim FC Brome.

„Wir waren heute einfach nicht im Spiel. Es war wie verhext“, meinte FCB-Teamsprecher Hendrik Joswig. Auf der anderen Seite hieß es: „Wir sind mit breiter Brust hier angetreten. Die Mannschaft hat sich wieder gefunden“, so SVGO-Coach Torben König. Dass die Hausherren nicht wirklich anwesend wirkten, war das erste Mal nach 27 Minuten zu sehen. Nach präziser Freistoßflanke von Niklas Müller wuchtete Arne Heers per Kopfball den Ball in die Maschen. Daraufhin erhöhte der FC Brome den Druck, wurde aber in der Drangphase eiskalt erwischt. Quasi mit dem Pausenpfiff legten die Gäste nach – diesmal machte es Müller selbst (45.). Mit links traf der Spielmacher ins kurze Eck.

In der zweiten Halbzeit ließ der SV Groß Oesingen den Gegner dann laufen. Die Burgherren kamen kaum noch zu zwingenden Chancen und kurz vor dem Abpfiff machte das Team von Trainer König dann endgültig alles klar. Eduard Litau, seit einigen Wochen in bestechender Form, drehte sich um seinen Gegenspieler und schlenzte das Spielgerät zum 0:3 ins Netz (87.). „Der Junge ist derzeit gut drauf. Allgemein hat mir die Körpersprache der Jungs sehr gut gefallen“, staunte König. Durch den deutlichen Erfolg rückt der SV Groß Oesingen dem FC Brome mächtig nah auf die Fersen – ein Punkt trennen die Teams noch.

Von Jannis Klimburg