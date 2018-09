Granit-Abwehr macht Oha mürbe

Handball – Verbandsliga: Primus Wittingen/Stöcken finalisiert Heimspiel-Trilogie mit 30:20-Erfolg

+ Auch im dritten Heimspiel der neuen Verbandsliga-Serie schaffte sich die SG VfL Wittingen/Stöcken (l. Kai Eschert) den Gegner – in diesem Fall die HSG Oha – vom Hals und gewann mit 30:20. Foto: ib

Wittingen. Noch in der Vorwoche hatte Jan-Philipp Goetzie einen halben Zahn eingebüßt und wurde deshalb vorsichtshalber am Samstag geschont. Grundsätzlich aber sind es die Gästeteams, die sich in der Gelben Hölle die Zähne ausbeißen. So auch die HSG Oha.