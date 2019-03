Gegenseitige Lobeshymnen

Fußball – Kreisliga: Ummern gastiert zum Top-Duell in Knesebeck

+ Der VfL Knesebeck muss am Sonntag im Spitzenspiel gegen den VfL Germania Ummern ohne seinen Starstürmer Daniel Meinecke (links) auskommen. Der beste Torschütze fehlt mit einer Gelbsperre. Foto: barrenscheen

Knesebeck – Mit einer Menge Selbstvertrauen im Gepäck reist der VfL Germania Ummern am Sonntag (15 Uhr) in Knesebeck an. Denn dann geht es in der Fußball-Kreisliga zum Spitzenspiel beim VfL. Grund für die breite Brust der Gäste ist der Derbysieg jüngst beim SV Groß Oesingen.