Anpfiff! Wittinger Kreispokal läutet die neue Saison ein

Von: Ingo Barrenscheen

Vorhoper Sportwoche reloaded: Der VfL Knesebeck (Mitte, Tim Krebiel) spielt wie beim Traditionsturnier in Vorhop wieder gegen den Wesendorfer SC (rechts Nils Niehaus). Vor rund zwei Wochen behielten die Einhörner mit 3:1 die Oberhand. © Sonderkamp, Aron

Der Rasen ist bestellt, die Linien aufgemalt, der Vorhang kann fallen. Am Sonntag steigt der Pflichtspielauftakt für die hiesigen Fußballer. In der ersten Runde des Wittinger Kreispokals warten auf die Zuschauer einige Leckerbissen.

TuS Neudorf/Platendorf –

SV Tülau/Voitze (13 Uhr)

Die Gäste müssen vor dem Pflichtspielauftakt zwei Wermutstropfen verkraften. Bei der Sportwoche in Bergfeld verletzten sich Tim Taeger und Hannes Bratze schwer: „Bei beiden sind unten im Knöchel die Bänder durch“, seufzt Trainer Peter Loeper. Trübsal blasen kommt für ihn jedoch nicht in Frage: „Der Gegner ist nicht einzuschätzen, dafür war ich zu lange raus. Ich war ja seit acht, neun Jahren kein Trainer mehr und bin erst seit gut einem halben Jahr wieder dabei.“ Loeper weiter: „Wir sehen es als Vorbereitungsspiel. Wir müssen im Spiel rausfinden, wie wir es am besten anstellen. Die endgültige erste Elf haben wir noch nicht ganz gefunden.“



FC Ohretal –

T.C. Gifhorn (14 Uhr)

„Wir wollen wie im Stadtpokal unseren Fußball spielen. Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt und wollen das jetzt genau so weiter umsetzen“, gibt FCO-Co-Trainer Sebastian Seidler die Marschroute vor. Dabei will Ohretal seine schnellen Leute ins Spiel bringen und über Ballbesitz vorne mit Durchschlagskraft zum Erfolg kommen. „Wir wollen das Ding definitiv gewinnen“, schließt Seidler.



SV Dannenbüttel –

FC Oerrel (14 Uhr)

Ein unbeschriebenes Blatt ist Dannenbüttel für Oerrel nicht: „Wir haben letztes Jahr in der Vorbereitung 4:3 gegen sie gewonnen und in der Pause verdient mit 3:0 geführt. Aber es ist eine kleine Wundertüte, wer bei denen aufläuft“, erinnert sich Oerrels Co-Trainer Fabian Holdhaus. Einen Spielplan hat sich der FCO ebenfalls bereits zurechtgelegt: „Wir wollen aus einer sicheren Defensive auftreten, wie wir das wohl auch in der neuen Saison als Aufsteiger machen werden. Dann wollen wir Nadelstiche setzen.“ Auch in der Aufstellung verspricht Holdhaus eine Überraschung, will aber noch nicht ins Detail gehen.



Wesendorfer SC –

VfL Knesebeck (15 Uhr)

Der WSC schlug sich in der Vorbereitung für den Geschmack von Trainer Christian Müller zu sehr mit Verletzungen herum. Thomas Rauhöft verletzte sich am Knie, muss sich einer MRT-Untersuchung unterziehen. Auch Jonathan und Noah Ehmke sowie Fabio Meyer fallen aus. „Ich hoffe, dass sie in ein, zwei Wochen wieder da sind.“ In dieser Saison traf der WSC schon bei der Vorhoper Sportwoche auf die Einhörner (1:3). „Wir wissen, wie sie spielen wollen. Wir hoffen also, dass wir eine gute Antwort darauf haben“, blickt Müller voraus.



„Wir wollen auftreten wie in den letzten Spielen. Wir müssen von der ersten Sekunde an da sein und dann mit unseren einstudierten spielerischen Mitteln zum Erfolg kommen“, erklärt VfL-Coach Jan Rinkel. Darüber hinaus geht der Coach von einem engen, zweikampfbetonten Spiel aus: „Das bringt schon das Pokalspiel und Kreisliga-Duell mit sich.“ Der WSC hätte Knesebeck schon beim letzten Pflichtspiel-Aufeinandertreffen am 24. April geärgert (2:1). „Das wollen wir natürlich wieder geraderücken“, verspricht Rinkel.



SV Teutonia Tiddische –

SV Welat Gifhorn (15 Uhr)

Den Teutonen dürfte daran gelegen sein, genau da weiterzumachen, wo sie in der vergangenen Aufstiegs-Saison aufgehört haben. Das Auftaktlos hätte allerdings auch einfacher ausfallen können. Gegen die klassenhöheren Gifhorner muss bei Tiddische alles passen.



SV Barwedel –

SV BW Rühen (15 Uhr)

Rühen legte in der Vorbereitung gerade in der Offensive durch den Transfer von Ex-Bezirksliga-Torjäger Jannik Thielemann noch einmal zu. Gegen den klassentieferen SV Barwedel dürfte sich der Offensivreihe der Blau-Weißen um Thielemann so manche Möglichkeit bieten.



SV Eischott –

FC Schwülper (15 Uhr)

Gegen den FC Schwülper, der erst im Aufstiegsspiel um die Bezirksliga gegen den SV Groß Oesingen gestoppt wurde (1:4), ist Eischott klar im Nachteil. Kein Problem für SVE-Trainer Lukas Heider: „Alle sind heiß, alle haben Bock. Wir verstecken uns nicht und haben nichts zu verlieren. Das ist unser Platz. Und wir wollen unser Spiel offensiv gestalten.“ Auch vom Kader her hat der Übungsleiter vom letzte Saison oft gebeutelten Eischott alle Möglichkeiten. Sogar Linus Heider und Danilo Buzza befinden sich nach ihren Kreuzbandrissen wieder im Aufbautraining.



SV Wagenhoff –

TSV Brechtorf (15 Uhr)

„Wir haben letztes Jahr schon überraschend ein paar Kreisligisten geschlagen. Jetzt sind wir aufgestiegen und nun auch mal in der Favoritenrolle. Das sind wir, denke ich, auch gegen Wagenhoff“, erklärt Brechtorf-Coach Andre Bischoff. Schon in der Vorbereitung hätte man gegen klassentiefere Gegner getestet: „Wir haben da einiges probiert und werden es auch Sonntag nicht auf die leichte Schulter nehmen“, verspricht Bischoff. Einziges Fragezeichen ist der Einsatz von Kapitän Miguel Sartori. Im letzten Testspiel gegen den SV Eischott sah der TSV-Kicker die Rote Karte. „Da wissen wir nicht, ob er spielen darf oder nicht. Wir gehen aber nicht davon aus.“



Die Brauereistädter vom VfL Wittingen/S. (l., Sergej Löwen) reisen in der ersten Runde nach Tappenbeck. Der SV Hankensbüttel (Marvin Meyer) spielt auswärts in Jembke. © Sonderkamp, Aron

SV Tappenbeck –

VfL Wittingen/S. (15 Uhr)

Die Brauereistädter blicken auf eine durchwachsene Vorbereitung zurück. „Die ersten drei Wochen waren durchweg positiv. Danach wurde es personaltechnisch durchwachsen. In Summe bleibt das Ganze aber positiv“, blickt VfL-Coach Peter Grünheid zurück. Am Wochenende sieht es vom Spielervolumen wieder etwas besser aus. Marcel Kerstens und Niklas Arndt fallen längerfristig aus. Javadi Ahmadi fällt ebenfalls mit einer Verletzung aus. Hinter den Einsätzen von Marcel Liedtke und Philip Stojanovic steht noch ein Fragezeichen. Der Gegner ist Grünheid weitestgehend unbekannt: „Ich weiß nur, dass sie knapp an der Aufstiegs-Relegation gescheitert sind und in ihrer Staffel die meisten Tore geschossen haben. Wir wissen also, dass es kein Spaziergang wird. Dennoch wollen wir selbstbewusst und dominant auftreten.“



SV Jembke –

SV Hankensbüttel (15 Uhr)

Der SV Hankensbüttel ließ bereits in der Vorbereitung schon seine Klasse wieder aufblitzen. Gegen den SV Jembke hat die Elf von Dirk Asmus alle Chancen.



SV Osloß –

FSV Vorhop/S. (15 Uhr)

Duell der beiden ehemaligen Kreisligisten. Das letzte Spiel ging mit 7:0 an The Bridges. Kein Maßstab jedoch, denn die Aussicht auf Erfolg steht beim FSV nicht gerade hoch: „Ich bin froh, wenn ich am Wochenende elf Spieler zusammenkriege“, erklärt Coach Peter Dierks. Zu viele Spieler seien momentan verletzt oder angeschlagen. „Also werde ich den ein oder anderen auch lieber schonen oder rauslassen. So messen wir der Partie nicht so eine große Bedeutung zu.“