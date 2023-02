Tore satt beim Testspiel-Reigen: Wittingens 6:6-Remis gegen Uelzen II

Von: Aron Sonderkamp

Schon wieder Tag des offenen Tores: Wittingen (r. Jonas Fischer) spielte 6:6 gegen Teutonia Uelzen II. © Ingo Barrenscheen.

Isenhagener Land – Wer am gestrigen Sonntag seinen Weg auf einen der Sportplätze fand, auf denen die angesetzten Fußball-Testspiele dem Wetter zum Trotz auch stattgefunden haben, der wurde dafür belohnt. Tore satt hatten die hiesigen Teams im Petto.

So beispielsweise beim 5:1-Sieg des SV Langwedel gegen den SV Steinhorst. Dabei gingen die Gäste schon nach sieben Minuten durch Marcel Schmidt in Führung. Diese sollte jedoch nur bis zur 34. Minute halten. Peter Teichmüller egalisierte. Im zweiten Spielabschnitt ließen André Liedtke (68./76.), Philipp Köllner (75.) und Martin Schmidt (87.) keinen Zweifel mehr am Spielausgang aufkommen.

Tohuwabohu in Wittingen

Doch weder das Langwedeler 5:1 noch der 7:1-Erfolg des TSV Fortuna Bergfeld gegen den TSV Sülfeld II sollten den Preis für die torreichste Partie des Nachmittags einheimsen. Dieser ging an die Brauereistädter. Der VfL Wittingen/Suderwittingen trennte sich mit 6:6 von Teutonia Uelzen II. „Wir haben genauso wild weitergemacht wie in der Vorwoche“, musste auch VfL-Coach Peter Grünheid mit Blick auf das 5:4 sieben Tage zuvor schmunzeln.



Dabei war der Kreisligist in den letzten Spielen vor der Winterpause eher für die gute Defensivleistung und die Sparsamkeit vor dem gegnerischen Tor bekannt. „Das verwundert auch uns ein bisschen“, muss auch Grünheid gestehen. Viele seiner Akteure müssten noch richtig in den Tritt kommen, lieferte der Übungsleiter eine mögliche Erklärung.

Tiddische feiert 5:3-Sieg

Die elf Tore in den vergangenen beiden Partien machen jedoch Mut. „Da drückte ja bisher der Schuh. Aber elf Tore fühlen sich da schon ganz gut an. Jetzt müssen noch Stabilität und Kompaktheit dazukommen.“ Zudem imponierte Grünheid die Moral seiner Mannen. „Wir lagen ja immer wieder zurück. Da haben die Jungs sich immer wieder gegenseitig gepusht und sich stark zurückgekämpft.“ Zumal die Teutonen auch einige Spieler des Landesliga-Kaders der ersten Mannschaft dabei hatten.



Auch Teutonia Tiddische feierte bei seinem 5:3-Erfolg gegen den VfR Eintracht Nord Wolfsburg ein Schützenfest. Alpha Camara trug sich gleich doppelt in die Schützenliste ein.



Die Zweitvertretung des FC Brome ließ es vor dem Tor der SG Ohretal-Teschendorf/Schneflingen II etwas entspannter angehen. Dennoch gewannen die Burgherren nach zwei Toren von Laurens Schönke (22./35.) und einem Treffer ins eigene Netz von Ohretals Elias Bammel (64.) letztendlich mit 3:1.

Hankensbüttel improvisiert

Das Ergebnis drehte der TSV Brechtorf bei seiner Partie gegen den SSV Kästorf/Warmenau um. Lediglich Tobias Jürgens gelang ein Tor (70.) bei der 1:3-Pleite.



Genauso erging es dem FC Germania Parsau. Die Gelb-Blauen gingen zwar durch Jaan Karl-Jögi (20.) mit 1:0 in Führung, doch die SG TSV/ESV Wolfsburg drehte das Spiel zu einem 3:1.



Der Test des SV Hankensbüttel bei der SG Lachendorf/Beedenbostel lief anders ab als geplant. „Wir haben es nur als Laufeinheit gesehen. Uns hat die Krankheitswelle erwischt und wir sind mit einem Mix aus erster, zweiter Mannschaft und A-Jugend angetreten“, erläuterte Coach Dirk Asmus. Dafür musste die Partie der Zweiten weichen. Zwar gewann der HSV den Widrigkeiten zum Trotz mit 4:1, doch Erkenntnisse konnte Asmus nicht sammeln: „Ein, zwei Spieler kamen aus der Verletzung, für die war es wichtig, zu spielen. Aber alle, die auf der Kippe standen, haben wir weggelassen.“