VfL-Newcomer Marten Richter: „Vertrauen hilft dir charakterlich sehr weiter“

Von: Ingo Barrenscheen

Er haut sich trotz seines geringen Körpergewichts in jedem Zweikampf: Auch darum hat Marten Richter (r.) beim VfL Wahrenholz auf Anhieb Fuß gefasst. © Ingo Barrenscheen.

Wahrenholz - Privat und sportlich könnte es für Marten Richter, Flügelflitzer des VfL Wahrenholz, schlechter laufen. Sowohl das Abitur, als auch der Landesliga-Klassenerhalt ist fix. Ein Rückblick auf das letzte Jahr.

Direkt Wohlfühl-Faktor

Seinen Trikottausch von Schwarz-Gelb zu Schwarz-Gelb (er kam im Sommer 2022 aus der Jugend des MTV Gifhorn) hat der 19-Jährige nicht bereut.

Ganz im Gegenteil! „Eine bessere Entscheidung hätte ich nicht treffen können“, sagt der forsche Flügelflitzer mit Nachdruck.

Direkt von Tag eins an sei er „super aufgenommen“ worden. „Als wäre ich schon mega-lange in der Mannschaft. Ich habe mich nicht als Fremdkörper gefühlt, wurde direkt an die Hand genommen.“



Unverhoffter Vielspieler

Logisch: Wer als Jungspund ins gewachsene Hierarchie-Gebilde eines Landesliga-Aufsteigers kommt, stellt keine großartigen Ansprüche.

Doch Richter hat sich in Windeseile in den Fokus gespielt. „Ich bin mir der Konkurrenz bewusst gewesen und hätte nicht gedacht, dass ich von Anfang an so viel Vertrauen geschenkt bekomme.

Und das als Jüngster neben Marlon Hanse. Das ist natürlich sehr schön und dafür bin ich sehr dankbar.“ Der Ummeraner verpasste nur aufgrund zweier leichter Verletzungen und einer Gelbsperre Partien, kam ansonsten immer zum Einsatz beim VfL. Meist von Beginn an.

Das hätte ihm einen wahren Entwicklungsschub gegeben, unterstreicht der Wahrenholzer Linksaußen. Deshalb sagte Richter dem Klub auch schon weit vor der feststehenden Rettung für ein weiteres Jahr zu.



Die lange Torflaute: Schlaflos in Ummern...

Dabei gab es auch Selbstzweifel im Laufe der langatmigen Serie. Denn wenngleich erst Thorsten Thielemann und später dann Sebastian Ludwig fortwährend auf den Shootingstar setzten, so fehlte doch etwas zur vollendeten Fußball-Glückseligkeit: Tore. Er müsse nicht unbedingt am Fließband treffen, sagt Richter.

Aber ab und an will sich eine Offensivkraft dann doch auch für ihre Aktionen belohnen. Was dem Youngster eine gefühlte Ewigkeit verwehrt blieb.

Weil er einige Hochkaräter versiebte. Das nagte. „Das frisst sich schon in mich rein, ich kann dann schlechter schlafen.“ Erst im 28. Saisonspiel, beim 3:3 in Lengede, gab es den Urknall.

„Die Flaute hat ganz schön lange angedauert“, gibt Richter selbst unumwunden zu und ergänzt: „Wenn du dann trotzdem weiterhin das Vertrauen kriegst, hilft dir das charakterlich sehr weiter.“



Der Ketchup-Effekt

Zumal sich der berühmte Ketchup-Flaschen-Effekt einstellte. Lange Zeit hatte der Novize vergeblich draufgehauen, plötzlich gab’s gleich einen ganzen Schwall Treffer.

Eins schöner als das andere. Gleich in vier Spielen in Serie traf Richter. „Das war schon ganz befreiend. Da fällt der ganze Druck ab, den ich mir selbst gemacht habe.“



Das Sahnehäubchen auf ein starkes Debütjahr beim Taterbusch-Team. Dieses will Richter mit Wahrenholz am morgigen Sonnabend (17 Uhr) im letzten Saisonspiel beim Absteiger TSG Bad Harzburg krönen. Mit einem Sieg.

Vielleicht mit einer weiteren Bude. „Wir können in der Tabelle noch klettern. Es wäre schön, Kästorf zu überholen“, grinst er lausbübisch.



Tierische Mentalität

Nach einer kurzen Verschnaufpause wartet dann das nächste Kapitel auf Richter. Mit seiner Mannschaft („Ich gehe davon aus, dass wir wieder die Klasse halten.

Bei uns reißt sich so krass jeder den Arsch auf“). Aber auch privat, wenn er ein Jahr Bundesfreiwilligendienst im Otter-Zentrum Hankensbüttel ableistet.

Mit dem außergewöhnlichen Berufsziel, Tierpfleger zu werden. Wie er selbst betont, hat Richter mit Wahrenholz auf das richtige Pferd gesetzt.

Das selbst ernannte Leichtgewicht („Ich versuche, Muskelmasse zuzunehmen“) will sich jedenfalls von der starken Konkurrenz in der Liga auch weiterhin nicht aus der (Außen-)Bahn werfen lassen: „Ich habe vor keinem Angst. Wenn es knallt, dann knallt’s! Auf jeden Fall weiß mein Gegenspieler dann, dass ich da bin.“