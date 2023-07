Trainingsstart bei großen Drei: VfL Wahrenholz holt Youngster Kopizki fest dazu

Von: Ingo Barrenscheen

Wirkten beim Trainingsstart direkt mit: Die drei Groß Oesinger Neuzugänge Ole Staschik (v. l.), Andre Liedtke und Sönke Seidel. © Privat

Startschuss bei den großen Drei: Da sowohl der Landesligist VfL Wahrenholz wie auch die Bezirksligisten SV Groß Oesingen und FC Brome Ende Juli wieder in den Pflichtspielbetrieb einsteigen, ist am Wochenende der Früh-Start in die Vorbereitung erfolgt. Ein erster Einblick.

VfL Wahrenholz

Eine wirkliche Sommerpause hat es für die Nordkreis-Speerspitze, auch durch das zwischengeschobene Jubiläums-Spiel gegen Schöningen, kaum gegeben. Und trotzdem – obwohl vielen obendrein noch der Dorfabend, Abi-Ball oder wie im Fall des neuen Co-Trainers Marcel Neumann das Babypinkeln vom Abend zuvor in den Knochen steckte – schlugen 20 Mann am Sonntagvormittag zum lockeren Aufgalopp am Taterbusch auf. „Wir wollten die Jungs noch nicht überstrapazieren. Ab Montag wird es dann härter zugehen“, erklärte Spartenleiter Jan Schöbel. Neben den externen Verpflichtungen Timo Dittrich und Rouven Fischer mischte auch Rafael Kopizki mit, der nun fest aus der A-Jugend zum Kader der ersten Herren stoßen wird. „Er hat ja auch schon gegen Schöningen und in der Liga gegen Northeim gespielt und sehr gute Ansätze gezeigt. Körperlich muss er natürlich, wie jeder A-Jugendliche, noch zulegen“, so Schöbel. Am Spielfeldrand war sogar Dorian Henneicke auf dem Fahrrad mit dabei. Er sei nach dem Riss des hinteren Kreuzbandes, der konservativ behandelt wird, schon wieder sehr weit. „Es ist bisher sehr gut verlaufen, sodass wir wahrscheinlich im Spätherbst mit ihm rechnen können“, erörterte Schöbel.

Einziges Sorgenkind aktuell ist Maurice Kutz, der seit Wochen mit einer Schambein-Entzündung außer Gefecht gesetzt ist. Immer eine schwer einzuschätzende Problematik. Sollte er in den Saison-Anfängen fehlen, „würde uns das ganz schön wehtun“, bekräftigte Schöbel.



Ansonsten steht der Vorbereitungs-Fahrplan des VfL bis zum Bezirkspokal-Spiel. Geplant sind Test bei Teutonia Uelzen (9. Juli, 15 Uhr) und zuhause gegen den VfR Wilsche-Neubokel (16. Juli, 13 Uhr) sowie MTV Isenbüttel (23. Juli, 16.30 Uhr). Zwischendurch stehen zudem die Teilnahmen am BraWo-Cup der SV Gifhorn und dem Kühl-Cup beim SV Calberlah auf dem Programm.

FC Brome

Mit zwei „entspannten Einheiten“ am Freitag wie Sonntag und der Erst-Integration der Neuzugänge ist der Betrieb an der Steimker Straße wieder in Gang gekommen. Pass-Übungen, ein bisschen Taktik, Abschlussspiele: Cheftrainer Mark-Oliver Schmidt ließ es – noch – easy angehen. „Das kommt jetzt so langsam, wir wollen erst einmal anfangen. Und die Neuen haben sich sehen lassen“, fasste Teammanager Hendrik Joswig die ersten Eindrücke zusammen. Mehr gefordert werden die Bromer dann am kommenden Freitag im ersten Test bei der TSG Bad Harzburg (Anstoß 19.15 Uhr). Im Gespräch ist, neben den Duellen mit dem FC Ohretal und SC RW Volkmarode, auch noch ein vierter Vergleich mit dem SV Hagen-Mahnburg – quasi ein Ablösespiel für den zum FC gewechselten Dominik Haase. Dieser wird beim Trip in den Harz genau wie der zweite Zugang Leon Schencke noch fehlen.

SV Groß Oesingen

Auch der SVGO machte am Sonntagnachmittag „Piano“, merkte Coach Torben König an. „Es werden noch harte vier Wochen, da muss man die Spieler nicht gleich am Anfang verheizen.“ Wobei die Oesinger ihre Vorbereitung über den Pflichtspielstart hinaus legen werden. „Im Pokal und am ersten Spieltag wird die Mannschaft noch nicht final da sein, wo ich sie gerne hätte. Das haben wir im letzten Jahr auch so gemacht. Man braucht doch die Pause.“ Binnen dieser sechs Wochen stehen, inklusive Tests, jeweils vier Einheiten an. Wobei fix erst die Pokal-Generalprobe beim MTV Gamsen (26. Juli, 19 Uhr) ist. König sucht möglichst noch für den 16. Juli einen Gegner. Ansonsten ist der Bezirksligist auch noch beim Schmidt Trockenbau-Cup in Ummern vertreten. Eine schöne Meldung der gestrigen Ouvertüre: Der langzeitverletzte Eduard Litau hätte sein „schmerzfreies Trainings-Comeback“ gegeben.