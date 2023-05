Wahrenholz: „Erfolgreichstes Jahr aller Zeiten“ inklusive Abgang

Von: Marvin Scholz

Teilen

Zusammenhalt und Abschied auf einem Bild: VfL-Coach Sebastian Ludwig (l.) darf sich mit Marlon Hanse über den Klassenerhalt freuen. Aber ausgerechnet der Siegtorschütze gegen Wolfenbüttel verlässt Wahrenholz gen Vorsfelde. © Marvin Scholz.

Wahrenholz - Was für ein Jahr! Und der VfL Wahrenholz war größtenteils in der Fußball-Landesliga immer voll da. Co-Trainer Jan Schöbel resümiert die Spielzeit. Hat aber auch einen Abgang zu verkünden.

Mit Pauken und Trompeten, breitem Grinsen und gelben Sonnenbrillen. Musikalisch untermalte der verletzte VfL-Akteur Norman Balke den Triumphmarsch des VfL Wahrenholz im Schützensaal zu Wahrenholz.

Videografisch festgehalten feierte der Fußball-Landesligist den Klassenerhalt nach einem sensationellen 3:2-Auswärtssieg beim MTV Wolfenbüttel.

Mit Wille und Leidenschaft zum Erfolg

Unter tosendem Applaus und im hüpfenden Kreis genoss Schwarz-Gelb am Pfingst-Montag das Leben und den sportlich herausragenden Erfolg. Keine Selbstverständlichkeit.

„Ich glaube, auf dem Schützenfest wurde 100-Mal das Wort stolz angesprochen“, rekapitulierte Schöbel das Epizentrum der Glückseligkeit sinnbildlich.

Mit einer großen Portion Wille und Leidenschaft untermauerte Wahrenholz die Hoffnungen. „Es ist ein Riesen-Erfolg, der schwer zu kalkulieren war.“

„Landesliga-Siege schmecken süßer“

Wie üblich bei einem Aufstieg formulierte das VfL-Umfeld etwaige Zweifel, ob die Qualität ausreiche. Doch wie eine Fußball-Floskel belehrt: Elf Freude müsst ihr sein!

„Wir waren die Mannschaft mit dem kleinsten Etat. Dazu mussten wir uns in vielen Bereichen optimieren. So haben die Landesliga-Siege nochmal süßer geschmeckt“, ordnete der Co-Trainer das gefühlte Meisterwerk ein.



Schöbel, der mittlerweile jeden Grashalm am Taterbusch in- und auswendig kennt, hätte auf die Dramaturgie („Das waren die längsten 25 Minuten“, Wahrenholz hat ab der 65. Minute geführt) gerne verzichtet.

Nach dem Abpfiff folgte das Durchpusten. „Auch mir ist ein großer Stein vom Herzen gefallen.“ So passte es zur Gesamt-Konstellation, dass Coach Ludwig Marscherleichterung erteilt hat – aufgrund der durchaus hohen Temperaturen durfte sich die Schützen der Uniformen entledigen. Unter anderem der eingangs erwähnte Balke und Till Friedemann durften sich sinnbildlich in doppelter Hinsicht dem Druck entledigen.

Zusammenhalt

Für einen bodenständigen Novizen sind im Großteil die Umsetzung der Grundtugenden wichtig. „Die Geschlossenheit hat uns ausgezeichnet.

Dazu haben wir echte Nehmer-Qualitäten bewiesen und haben nach Rückschlägen sofort geantwortet“, rechnet Schöbel seiner Riege hoch an. Zudem sei es wichtig zu betonen, dass auch die treuen Zuschauer einen wichtigen Teil zum Liga-Verbleib beigetragen haben.

Nun gilt es, zahlreiche Erkenntnisse in die Vorbereitung mitzunehmen. „Wir sind durch die Erfahrungen gewachsen und merken, dass wir in jedem Spiel bei 110 Prozent sein müssen.“

Rahmenbedingungen verbessern und Gespräche mit Neuzugängen führen

Schließlich sei ein weiteres Jahr Landesliga eine Meisterleistung. „Ich habe immer wieder dran gezweifelt, weil man sich nie wirklich sicher sein konnte“, formulierte Schöbel. Ein Wechselbad der Gefühle.

Gerade in der Hinsicht, dass der VfL an Respekt dazugewonnen hat. „Man hat in der Rückrunde gemerkt, dass die Gegner Respekt vor unsere Offensive hatten. Deswegen sind sie nicht mehr so früh angelaufen“, resümierte Schöbel mit Stolz.



Für die Arbeit des Spartenleiters eine echte Freude, nun mit Planungssicherheit in die Zukunft zu gehen. „Natürlich werden wir weiterhin kein Geld bezahlen und unsere Seele nicht verkaufen.

Aber wir werden an den Rahmenbedingungen schrauben hier vor Ort schrauben.“ Hinzu kommen Gespräche mit Neuzugängen.



Hanse-Transfer

Der Fluch der guten Tat: Ausgerechnet MTV-Siegtorschütze Marlon Hanse wird den Verein gen SSV Vorsfelde verlassen. „Es ist ein sportlicher Verlust. Ich kann aber verstehen, wenn sich ein junger Spieler (19 Jahre) ausprobieren will.“ Somit geht dem VfL Tempo und Kaltschnäuzigkeit verloren.

„Das wollen wir aber als Mannschaft auffangen. Dennoch wünschen wir Marlon alles Gute.“ Final vermochte die rechte Hand Ludwigs eine Botschaft verkünden: „Wir haben den Klassenerhalt, die Frauen den Landesliga-Aufstieg, die 2. Herren kann den Pokal holen und bald ist 100-jähriges Jubiläum. Es ist das erfolgreichste Jahr aller Zeiten.“