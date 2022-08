Testspiele: WSC gibt Führung aus der Hand - Tülau dominiert SVL

Kelm-Dreierpack reicht nicht

+ © Marvin Scholz. Der VfL Wittingen/Suderwittingen (l. Sven Arndt) kam gegen den FC Ohretal (Jan Steckhan) im Testspiel häufig einen Schritt zu spät. © Marvin Scholz.

Isenhagener Land – Tore satt in den Testspielen. Der Wesendorfer SC gab am gestrigen Sonntag gegen Vorsfelde III eine komfortable Führung her, Wittingen enttäuschte gegen Ohretal und Sprakensehl siegte souverän gegen Wagenhoff.

FC Ohretal – VfL Wittingen/S. 4:3 (1:1)

„Eigentlich möchte ich lieber nichts sagen“, winkte VfL-Coach Peter Grünheid ab. Zwar trafen Marcel Liedtke und Evgeni Suskevic noch zum zwischenzeitlichen 2:2. Danach aber schlug der FCO innerhalb von sieben Minuten doppelt zurück. Das 3:4 durch Sven Arndt änderte nichts mehr. „Wir können mit der Einstellung nicht zufrieden sein“, führte Coach Grünheid sichtlich gefrustet aus. Und weiter: „Ich bin ziemlich angefressen.“



SV Wagenhoff – SV Sprakensehl 1:5 (1:1)

Nach dem SSV-Führungstreffer (18.) antwortete Wagenhoff nur zwei Minuten später. Damit ging es auch in die Pause. Mit dem Wiederanpfiff demonstrierte das Team von Trainer Gültekin Gültas sein Offensiv-Gesicht und traf von der 60. bis 85. Minute vierfach. Ein eindeutiger Sieg.



TV Emmen – Groß Oesingen II 0:3 (0:1)

Zwar hat sich SVGO II-Kapitän Sebastian Stelter beim Aufwärmen verletzt, das war aber auch die einzig schlechte Nachricht an dem Tag. „Ich bin zufrieden, wir haben dominiert und den Gegner laufen lassen“, resümierte Oesingens Coach Micha Degenhardt. Mit der Halbzeit-Führung im Rücken, ließ der Unterbau auch in Halbzeit zwei nicht locker. Mit dem 2:0 und 3:0 setzte Oesingen II einen Strich unter einen erfolgreichen Sonntag. „Wir haben den nächsten Schritt gemacht.“



VfL Knesebeck – BSV Ölper 2:2 (1:1)

Schon nach sechs Minuten rüttelte der BSV die Knesebecker Defensive einmal durch und stellte früh auf 1:0. Bis nach dem Pausentee suchte der VfL händeringend nach einer Antwort, die Matthias Reinecke aber lieferte. Noch einmal zog Ölper zehn Minuten vor Schluss in Front, doch Chris Lüning schlug für die Einhörner zurück.



SV Langwedel – SV Tülau-Voitze 0:4 (0:3)

Klare Nummer und ein souveräner Auftritt der Gast-Mannschaft. Bis zur 30. Minute ließen die Tore noch auf sich warten, dann kamen sie aber in geballter Menge. Steffen Vodde erzielte noch vor der Pause einen Doppelpack. Dustin Jackwerth setzte noch kurz vor dem Pausenpfiff einen drauf. Eine Viertelstunde vor Schluss stellte Mark Lehmann zum Endstand.



Wesendorfer SC – SSV Vorsfelde III 4:5 (3:1)

Wechselbad der Gefühle. Schon nach zwei Minuten musste der WSC den Ball aus dem Netz holen. Ein Eigentor galt aber als Hallo-Wach-Effekt. Anknüpfend daran spielte das Team von Christian Müller gut auf, verbuchte viele Ballbesitz-Phasen und kreierte Chancen. „Zur Pause muss es eigentlich 7:2 für uns stehen“, runzelte Müller die Stirn. Wegen vieler individueller Fehler gab der WSC das Spiel allerdings noch aus der Hand und verlor nach 3:1-Führung 4:5. „Uns hat die Kraft gefehlt.“