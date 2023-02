Licht und Schatten beim FC Ohretal und VfL Wittingen

Von: Ingo Barrenscheen

Teilen

Ein Test auf Herz und Nieren: Der SV Wagenhoff (M.) verlangte dem FC Ohretal (l. Lars Berg, r. Justus Lahmann) einiges ab, letztlich gewannen die Rot-Grünen aber mit 5:2. © Barrenscheen, Ingo

Wassermassen am Sonnabend, Sonnenschein am Sonntag: Die vielen Regenfälle zu Beginn des Wochenendes führten zu einer Reihe Absagen von Fußball-Tests. Der VfL Wittingen/S., FC Ohretal und FSV Vorhop-Schönewörde feierten Heimsiege.

FC Ohretal –

SV Wagenhoff 5:2 (3:2)

Gute Zeiten, schlechte Zeiten in Radenbeck. Ohretals am Ende klarer 5:2-Erfolg fußte auf schwankenden Sequenzen während der 90 Minuten. „Es gab gute und schlechte Phasen. Unsere Spieler waren im Anschluss auch sehr selbstkritisch“, erzählte FCO-Co-Trainer Sebastian Seidler. Wagenhoff hätte seiner Riege mit der Intensität alles abverlangt, es sei daher ein sehr guter Test(gegner) gewesen. „Wir wurden genau richtig gefordert, können da ziemlich viel rausziehen. Das war sehr viel Lernfaktor“, ging Seidlers Daumen nach oben. Die Gastgeber führten nach stotterndem Start zwischenzeitlich schon mit 3:0, doch Wagenhoff machte die Partie noch vor der Pause wieder scharf. Seidler sah einen gewissen Fortschritt für Rot-Grün: „Das war ein schwieriges Spiel, wo wir in der Hinserie noch remis gespielt hätten. Jetzt haben wir uns rausgezogen.“



VfL Wittingen/Suderw. –

SG Lachendorf/B. 5:4 (4:2)

In allererster Linie war Wittingens Dirigent Peter Grünheid einfach nur froh, nach über zwei Monaten Pause überhaupt wieder auf den Platz zu können. Das wilde 5:4 gegen den Celler Kreisligisten Lachendorf/Beedenbostel bot dann Licht und Schatten. „Dass wir gewonnen haben, ist gut. Dass wir fünf Tore schießen auch. Dass wir vier bekommen, ist weniger gut“, brachte es der VfL-Coach auf den Punkt. Drei der fünf eigenen Buden seien, jedes für sich, durchaus sehenswert gewesen, bei den anderen Treffern half der Gast gütig mit. Positiv: Wittingen nutzte die Gelegenheit, um drei A-Jugendliche heranzuführen. Es hätte aber auch „jeder gemerkt, dass noch was zu tun ist“, so Grünheid. „Wir müssen zusehen, in den nächsten zwei Wochen mehr Fitness zu kriegen und in den Wettkampf-Modus zu kommen.“



SV Tülau/Voitze –

TSV Brechtorf 0:3 (0:2)

Balsam für die geschundene Seele: Nach acht Pleiten am Stück in Punkt- oder Testspielen tat Kreisliga-Neuling Brechtorf in Tülau etwas fürs eigene Ego. Was keine Eintagsfliege bleiben, sondern am kommenden Sonntag gegen Kästorf/Warmenau bestätigt werden soll. Das Heimteam hingegen scheint kurz vor dem Rückrunden-Start noch nicht so recht in Tritt zu sein, blieb nach dem wackligen 4:3 über Hagen-Mahnburg in der Vorwoche dieses Mal ohne Torerfolg.



FSV Vorhop-Schönewörde –

TuS Platendorf 3:2 (1:2)

Am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr wähnte sich Vorhop-Schönewörde aufgrund der kurzfristigen Absage des ursprünglich angedachten Gegners MTV Wasbüttel schon bei einer bloßen Trainingseinheit, bis FSV-Trainer Peter Dierks noch einen Geistesblitz hatte: Tags zuvor beim Arbeitseinsatz am neuen Hankensbütteler Sportheim hatte er aufgeschnappt, dass der HSV-Test gegen den TuS Platendorf auch nicht steigen würde aufgrund des Platzes. So kam dann mega-spontan doch noch ein Spiel zustande, das The Bridges letztlich auch zu ihren Gunsten entschieden. An und für sich hatten die Gastgeber schon die erste Hälfte dominiert, fingen sich aber durch zwei individuelle Schnitzer Gegentore ein und fanden selbst zu selten den Abschluss. „Die zweite Halbzeit war dann fast ein Spiel auf ein Tor“, meinte Dierks. Für das große Engagement belohnte sich das Team um den starken Sandro Kaprolat noch mit der Wende.