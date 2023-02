„Wir wollen gefordert werden“: Bezirksligist Groß Oesingen testet gegen Kreisklassisten FC Ohretal

Von: Marvin Scholz

In die Automatismen reinkommen und möglichst gewinnen: Arne Heers (Schuss) und der SV Groß Oesingen testen gegen den Kreisklassisten FC Ohretal. © Aron Sonderkamp.

Isenhagener Land – Testspiel-Alarm! Während der VfL Wahrenholz gegen die SV Meinersen (Sa., 12 Uhr) seinen ersten Sieg im neuen Jahr einfahren will, trifft der SV Groß Oesingen auf den FC Ohretal. Der VfL Wittingen/Suderwittingen spielt gegen den FC Germania Parsau (beides Sonntag um 14 Uhr).

VfL Wahrenholz – Meinersen (Sa., 12 Uhr)

Für das Selbstbewusstsein wäre ein Sieg vor dem Landesliga-Auftakt gegen den BV Wolfenbüttel (26. Februar, 14.30 Uhr) wichtig. „Ganz ohne Erfolgs-Erlebnis wollen wir nicht an die Pflichtspiele gehen“, bestätigt auch VfL-Trainer Sebastian Ludwig. Das Taterbusch-Team ist noch ein Stück weit im Verarbeitungsmodus: „Auf die Jungs prasselt im Moment vieles ein“, argumentiert der Übungsleiter . Nun wartet am Wochenende eine neue Option, um guten Gewissens fortzufahren. „Wir wollen weiterhin selbstbewusst auftreten, neue taktische Nuancen mit einbringen und ein schnelles Umschaltspiel forcieren.“ Zuzüglich dessen will Ludwig gegen den Kreisligisten seine Kicker ins Gegenpressing schicken, um schnelle Ballgewinne zu provozieren. Ob Meinersen dem Landesligisten aber in allen Bereichen das Wasser reichen kann? Für Ludwig stellt sich die Frage nicht im Geringsten: „Bei Meinersen sind viele Einzelkönner, die auch höher spielen können. Das wird nicht einfach.“



FC Ohretal – Groß Oesingen (So. , 14 Uhr)

Zwei Klassen tiefer als der Bezirksligist? Völlig egal! „Ohretal punktet über eine geschlossene Mannschaftsleistung und hat auf jeden Fall Qualität im Kader“, lobt Coach Torben König den kommenden Gegner FCO. Detaillierte Ziele sprach der Übungsleiter aber vor dem Spiel nicht aus: „Wir wollen wieder in die Automatismen kommen und die Abläufe wieder forcieren“, bevor es mit einer intensiven Rückrunde weitergeht. „Wir wollen jetzt gefordert werden.“

FC Brome – SV Gifhorn II (So., 14 Uhr)

„Das wird ganz locker“, prognostiziert Brome-Teammanager Hendrik Joswig vor dem Duell mit dem 1. Kreisklassisten. Eine Partie, die im Endeffekt nur zum Wiederreinfinden dient. Coach Mark-Oliver Schmidt wird mutmaßlich keine neuen taktischen Elemente einfügen – es fehlt schlichtweg das Personal. Was beim FCB aber nicht entgleiten sollte, ist die Lust aufs Siegen.



FC Germania Parsau – Wittingen/Sud. (So., 14 Uhr)

Erster Test für die Brauereistädter. Gegen den klassentieferen FC Germania Parsau will das Team von Trainer Peter Grünheid wieder in die Abläufe hineinkommen, bevor gegen Wesendorf die Rückserie weitergeht.