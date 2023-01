Fußball-Testspiel: Landesligist Wahrenholz verliert 2:3 gegen Berzirksligisten Vorsfelde II

Von: Ingo Barrenscheen

Teilen

Da ist es um den VfL Wahrenholz geschehen: Vorsfeldes Marcel-Luis Mokry erzielt in dieser Szene den 3:2-Siegtreffer. Der hiesige Landesligist hatte eingangs der Partie noch mit 2:0 im ersten Testspiel 2023 geführt. © Manfred Gades.

Vorsfelde – Sebastian Ludwig nahm von seiner Premiere an der Seitenlinie viele Erkenntnisse mit. Die negativen Aspekte überwogen allerdings leicht. Denn bei der 2:3-Niederlage des Fußball-Landesligisten VfL Wahrenholz im ersten Vorbereitungsmatch beim klassentieferen SSV Vorsfelde II hatten einige Dinge noch nicht so hingehauen wie erhofft.

Wobei der neue Übungsleiter vom Taterbusch auch keine Wunderdinge in der Kürze der Zeit erwartet hatte. „Es war der erste Test, nach zwei Wochen Training – da kann man die Welt noch nicht umreißen“, meinte Ludwig. Wichtig sei die „Nachbereitung“. Er werde die Fehler öffentlich nicht groß preisgeben, sondern mit seiner Truppe aufarbeiten. Eines aber ließ der Nachfolger von Thorsten Thielemann durchblicken: Speziell in der zweiten Halbzeit hätten „die Abstände nicht gepasst“ zwischen den Ketten. Mit seiner Ansprache vor dem Anpfiff hätte er dem – zudem ersatzgeschwächten (kein Jan Reitmeier, kein Philipp Greve, kein Maurice Kutz, kein Daniel Müller, kein Simon Janetzko) – Team „viel Input“ eingeimpft. Das muss sich erst einmal geistig setzen.

Wunschgemäßer Start - Enttäuschendes Ende

Dabei hatte die Partie für Wahrenholz wunschgemäß begonnen. Bereits in Minute eins brachte Marlon Hanse die Schwarz-Gelben in Front. Gekoppelt an glückliche Umstände, räumte Ludwig ein. „Da war Vorsfelde noch nicht wach.“ Niklas Germer erhöhte sogar auf 0:2 (22.). Wenngleich das Ergebnis zweitrangig war, so ärgerte dieser verspielte Vorsprung alle Wahrenholzer dann doch. Wenngleich Vorsfeldes Reserve ein Bezirksligist von allererster Güte sei, bekräftigte der VfL-Coach. „Ich habe dem Trainer auch ein Mega-Kompliment ausgesprochen.“ In Sachen blindes Verständnis im Mittelfeld machten die Eberstädter dem Favoriten sogar etwas vor. Zudem ließ bei den schwächer besetzten Gästen zum Schluss hin spürbar die Kräfte nach.



Ludwig nahm aber auch positive Notizen mit. Seine Vorstellung vom schnellen Umschaltspiel nach Ballgewinnen hätte in „fünf, sechs Sequenzen“ gut funktioniert. Darauf lässt sich aufbauen.