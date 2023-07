3:2 nach 0:2 im Test: Die Moral stimmt beim VfL Wahrenholz, andere Skills noch nicht

Landesligist dreht das Spiel gegen Wilsche-Neubokel

+ © Barrenscheen, Ingo Weg mit der Kugel! Wilsches Schlussmann Maurice Bahr klärt in höchster Not vor dem heranrauschenden Norman Balke vom VfL Wahrenholz. Der hiesige Landesligist lag im Testspiel zunächst überraschend mit 0:2 im Hintertreffen, wendete das Blatt aber noch zum 3:2. © Barrenscheen, Ingo

Spiel gedreht: Der VfL Wahrenholz hat im Zuge der Vorbereitung auf die neue Saison das erste Erfolgserlebnis gefeiert. Doch es war nicht alles Gold, was am Ende glänzte.

Wende gut, alles gut? Jein! Wenngleich Fußball-Landesligist VfL Wahrenholz moralische Pluspunkte durch die Comeback-Qualitäten im Test am Sonntagnachmittag gegen den Bezirksliga-Klub VfR Wilsche-Neubokel sammelte, so konnte die Aufholjagd zum 3:2 nach 0:2-Rückstand nicht über ein paar (altbekannte) Defizite hinwegtäuschen.

„Wenn man nach einem 0:2 zurückkommt, ist das etwas Positives“, reflektierte Cheftrainer Sebastian Ludwig einerseits. Andersherum hatte sein Assistent Marcel Neumann im Notizblock 11:4-Torschüsse für Schwarz-Gelb notiert. „Wenn es dann nur 3:2 ausgeht, ist das ärgerlich. Wir sind meist von der Effizienz her nicht so gut wie die Gegner, müssen kaltschnäuziger werden.“ Auch Wilsche-Neubokel, das den VfL erst vier Tage zuvor im Zuge des Volksbank BraWo-Cups gepiesackt hatte (0:2), zeigte sich gnadenlos beim Ausnutzen von Wahrenholzer Fehlern. Nach 16 Minuten sah sich der Gastgeber einem 0:2 ausgesetzt. Weil sich das Taterbusch-Team einmal mehr Schlafmützigkeiten leistete. „Wir haben da das nötige Zweikampfverhalten vermissen lassen“, bemängelte Ludwig.



Nur gut, dass Marten Richter postwendend den Anschlusstreffer erzielte – so konnten die Köpfe gar nicht erst groß anfangen zu arbeiten... Christopher Hartmann erzielte dann per Kopfball-Kanone nach einer Ecke den 2:2-Ausgleich vor der Pause. Wobei der Favorit auch Glück hatte, dass Torwart Timo Dittrich im 1:1 gegen Fabian Kremmeicke einen weiteren Gegentreffer verhinderte.



Aus seinem Ballbesitz machte Wahrenholz in der Folge zu wenig. „Wir tun uns im letzten Drittel noch schwer“, so Ludwig. Nicht so beim 3:2 durch Rafael Kopizki per Chip-Ball (83.), eingeleitet durch einen feinen Steckpass von Rouven Fischer.



Wermutstropfen für den VfL: Niklas Balke zog sich bei einem Zusammenprall womöglich einen Nasenbeinbruch zu.

Am Montag geht es für die Wahrenholzer direkt weiter im Programm, dann steht die Vorrunden-Gruppe beim Kühl-Cup des SV GW Calberlah an. Dort trifft das Team um 19 Uhr auf den Bezirksliga-Aufsteiger TSV Ehmen und um 20 Uhr auf den MTV Isenbüttel.