Elfmeter-Festival besiegelt Emmen-Pleite

Von: Marvin Scholz

Teilen

Sinnbildlich: Hankensbüttels Jonathan Schulze (r.) verwandelt gegen Emmen per Elfmeter. © Manfred Gades.

Emmen - Was war denn da los?! Im Rahmen des Fußball-Samtgemeindeturniers in Emmen wurde das Spiel zwischen dem Gast und Hankensbüttel II zum Elfmeter-Festival. Hankensbüttel I schlug die SG Oerrel-Langwedel.

Gruppe A

SV Hankensbüttel – Oerrel-Langw. 2:0

Bei schwierigen Witterungsverhältnissen setzte sich der HSV doch recht souverän durch. „Die ersten zehn Minuten waren eine Findungsphase, weil es der Gegner aber einfach gut gemacht hat“, resümierte Hankensbüttels Jens Meyer.

Das Führungstor durch Marvin Meyer und das 2:0 durch Mattis Wiemer sorgten dann für den fortan funktionierenden HSV-Flow. „Die zweite Halbzeit war ähnlich konsequent“, berichtete Meyer breitgrinsend.

Zwar habe es im Anschluss so ein wenig an der Konsequenz gemangelt und die SG verteidigte weiterhin das Tor, aber Hankau besaß mehr Spielanteile.

„Vor allem die Kommunikation und Absprache auf dem Feld hat mir gut gefallen“, so Meyer. Auch die spielerischen Lösungen im Aufbau und im letzten Drittel funktionierten.

Gruppe B

TV Emmen – Hankensbüttel II 1:4

Spektakel aus elf Metern. „Die ersten beiden Gegentore waren alle vom Punkt“, skizzierte Emmen-Trainer Bernd Bölsche die Kuriosität.

Fragwürdiger zweiter Strafstoß

„Das war tödlich, aber der zweite Elfmeter hätte nie im Leben gepfiffen werden dürfen.“ Einen weiteren Gegentreffer per Strafstoß konnte der TVE-Keeper entschärfen. Ansonsten gab eher die Zweitvertretung Hankensbüttel den Ton in Halbzeit eins an.

„In der zweiten Halbzeit gab es gute Chancen für uns. Mit zwei Kontern gegen uns haben wir allerdings noch zwei Gegentore kassiert“, zeigte sich Dirigent Bölsche leicht frustriert.

Insgesamt bewunderte der Fußball-Lehrer aber schöne Kombinationen von beiden Seiten. „Teilweise musste ich zwar einen Wild-West-Wechsel betreiben, aber es war eine super Trainingseinheit für uns“, schloss Bölsche das Fazit. m