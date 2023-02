SV Langwedel: Drittliga-Zuschauer und Testspiel

Kreisklassist im Trainings-Lager

Erst das Vergnügen, dann die Arbeit: Nachdem sich der SV Langwedel in Meppen das Drittliga-Spiel ansah, ging es auf den Platz, um für eine erfolgreiche Rückrunde zu schwitzen.

Meppen – Teambuilding-Maßnahmen dienen dem Zusammenhalt. Dieses Gedankengut trug auch der 2. Fußball-Kreisklassist SV Langwedel in sich und beschloss am vergangenen Wochenende, eine kleine Vorbereitung in Meppen für die wichtige Rückrunde in der 2. Fußball-Kreisklasse zu absolvieren.

Am Samstagmorgen bat der Schaffner zur Abfahrt – Langwedels Tross machte sich auf den Weg gen Westen. Angesichts der Tatsache, dass durch die Drittliga-Partie des SV Meppen kein nutzbarer Platz zur Verfügung stand und somit das Testspiel gegen die Drittvertretung des SV ausfiel, stattete der Kreisklassist der ersten Mannschaft in der Hänsch Arena einen Besuch ab. Anknüpfend an den Heimsieg gegen den TSV 1860 München (2:1) genoss das Team den nachfolgenden Triumph mit den Einheimischen in der Stadt.

Herbe Testspiel-Klatsche trübt Stimmung nicht

Nach dem Vergnügen folgte aber der eigentliche Sinn der Reise. Am nächsten Morgen bat Übungsleiter Horvath seine Belegschaft zu einer Trainingseinheit. Nach dem Anschwitzen und einem leichten Mal zum Mittag, reiste der Achtplatzierte zurück zum Epizentrum der Glückseligkeit des vergangenen Tages: Ein Nebenplatz der Hänsch Arena diente als Handlungsort des Freundschaftsspiels zwischen Langwedel und dem SV Meppen 3. „Das Team stellte sich jedoch als höherklassige Mannschaft heraus, obwohl die Riege identisch zum SVL in der 2. Kreisklasse in Emsland mitkickt“, umriss Co-Trainer Andreas Schiller. So entpuppte sich der Kontrahent als deutlich überlegen und führte bereits zur Pause mit 7:0 und legte im zweiten Durchgang nochmals drei Tore nach. „Das hat die Stimmung jedoch gar nicht gestört“, relativierte Schiller das suboptimale Endergebnis. Zumindest nach dem Wiederbeginn festigte der SVL seine Defensiv-Leistung und interpretierte das Spiel als „gute Trainingserfahrung und Konditionseinheit“.



Nach fortlaufend netten Gesprächen mit dem Gastgeber verabschiedeten sich Horvath und Co. wieder Richtung Heimweg, nehmen eine erkenntnisreiche Einheit und nochmals verbesserten Teamspirit mit.