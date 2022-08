Kleiner Stadtpokal: „Bin stolz!“ Knesebeck II holt den Titel

Von: Marvin Scholz

Da ist der Pokal! Der VfL Knesebeck II rundete den Dienstagabend mit dem Gewinn des Kleinen Fußball-Stadtpokals erfolgreich ab. © Marvin Scholz.

Teschendorf – Spannende Spiele und ein verdienter Sieger! Der VfL Knesebeck II holte am Dienstagabend den Kleinen Stadtpokal. Das Team von Trainer Andreas Buchwald spielte zunächst gegen den FSV Vorhop-Schönewörde ein Remis, gewann aber anschließend gegen die SG Ohretal-Teschendorf/S. II.

Ohretal-T/S. II – Vorhop-Schö.. II 1:0

„War in Ordnung“, fasste SG-Trainer Hans-Willi Schubert zusammen. Schon nach 13 Minuten ging die SG durch Jona Wegmann in Front. „Gut war, dass wir dann hinten gekämpft haben und mit der Umstellung auf Dreierkette hat es funktioniert.“ Auch der Einsatz hat in diesem Spiel gepasst.



Vorhop-Schö. II – Knesebeck II 0:0 (0:0)

Schon das erste Spiel hätte die VfL-Zweitvertretung gerne gewonnen, denn die Chancen waren vorhanden. „Die Auswertung lief aber nicht so gut, wir haben sie halt nicht genutzt“, erörterte VfL II-Übungsleiter Buchwald den Grund für das Remis recht simpel.



Ohretal-T./S. II – VfL Knesebeck II 0:1

„Wir sind mit der Einstellung gekommen, dass wir den Pokal wollen“, erklärte VfL II-Frontmann Buchwald. Exakt so selbstbewusst trat der VfL-Unterbau auch auf. Synchron zur ersten Begegnung spielte das VfL-Team eifrig nach vorne – der Ball wollte einfach nicht rein. In der 13. Minute erlöste Marcel Latus das Team und traf. Coach Buchwald fügte hinzu: „Aus fünf Chancen machen wir ein Tor, das ist zu wenig. Zwei Stürmer waren aber auch nicht da.“ Angesichts der zwei Partien zog der Chefcoach die Erkenntnisse: Das Pass-Spiel kann sich verbessern, „aber die Abwehr hat mir gut gefallen“. Auch deswegen bleibt das Fazit: „ Ich bin stolz auf die Mannschaft, weil wir den Pokal geholt haben.“

Endstand

1. VfL Knesebeck II

2. SG Ohretal-Tesch./S. 2

3. FSV Vorhop-Schönewörde II