Neuauflage: FC Ohretal fordert VfL Knesebeck im Stadtpokal-Finale!

Von: Marvin Scholz

Den Gegner aussteigen lassen: Joel Reinecke (am Ball) und der VfL Knesebeck hatten gegen den FSV Vorhop-Schönewörde viel zu tun. © Scholz, Marvin

Keine Überraschungen beim Großen Wittinger Stadtpokal im Halbfinale. Der Fußball-Kreisligist VfL Knesebeck setzte sich knapp, aber nicht unverdient gegen den FSV Vorhop-Schönewörde durch und auch der FC Ohretal schlug Gastgeber VfL Wittingen/Suderwittingen.

VfL Wittingen/S. –

FC Ohretal 1:3

Der Sprung ins Finale: Der FC Ohretal (l., Marcel Liedtke) setzte sich gegen den VfL Wittingen/S. (Kevin Schulz) durch. © Scholz, Marvin

Der VfL aus Wittingen benötigte im Grunde nicht mehr viele Schritte, um die Mini-Sensation perfekt zu machen, doch die Ohretaler Qualität setzte sich letztlich doch durch. „In der ersten Halbzeit musste wir uns auch noch finden“, umschrieb Coach Patrick Borchers. Ohretal kreierte mit dem Spielgerät viel Druck und die dazugehörigen Chancen. „Zu dem Zeitpunkt hatten wir viele Probleme“, bekräftigte auch der Übungsleiter. Nach dem Seitenwechsel wechselten die Brauereistädter aber den Anzug, spielten relativ mutig und griffig auf und erzielten sogar den Anschluss. Fortan entwickelte sich eine umkämpfte Partie, bei der das Team von Trainer Sebastian Seidler jedoch mehr Ballbesitz verbuchte. „Kämpferisch war das überragend. Es hat jeder für jeden alles geben“, hielt Borchers seinen Stolz keinesfalls zurück. Für die Entscheidung sorgte allerdings ein strittiger Elfmeter. „Für mich auf keinen Fall ein Strafstoß, weil unser Abwehr-Mann nur den Ball spielt“, entgegnete Borchers. „Wir haben alles gegeben und das haben die Fans hoffentlich gesehen.“



FSV Vorhop- Schönewörde –

VfL Knesebeck 0:1 (0:1)

Das FSV-Niveau pendelt sich immer mehr ein, doch gegen den Kreisligisten aus Knesebeck sollte es nicht reichen. „Knesebeck hat uns teils gewähren lassen, aber das ist auch deren Spielstil“, war FSV-Trainer Nicolas Müller nicht überrascht. Speziell im Mittelfeld ließ der VfL seinem Kontrahenten nicht gewähren. Insgesamt war die erste Hälfte ohnehin von vielen Zweikämpfen geprägt. Die Einhörner machten im Anschluss Dampf und gingen auch im ersten Durchgang in Front. „Im zweiten Durchgang habe ich wenig Fußball sehen“, deutete der FSV-Dirigent auf die erhöhte Zweikampf-Intensität hin. Vorhop-Schönewörde übernahm in den letzten Zügen die Kontrolle, kreierte gute Chancen, doch blieb letztlich erfolglos. „Das 0:1 geht auch für mich okay“, fand Müller faire Worte. Gerade Mittelfeldspieler Thomas Bulach demonstrierte einmal mehr seine Qualitäten gegen den Ball und hielt seine Gegenspieler größtenteils in Schacht. „Ein Remis wäre aber sicherlich noch machbar gewesen“, fügte Müller hinzu und schloss folgendermaßen: „Das war für mich eher an diesem Abend eine Fitness-Einheit und moralisches Training, weil wir nach dem Gegentor nicht aufgesteckt haben.“

Anhand dieser Ergebnisse kommt es nun am Freitag im Endspiel des Großen Stadtpokals um 20 Uhr zur Neuauflage des Vorjahres zwischen Ohretal und Knesebeck (2x45 Minuten). Vorab im Spiel um Platz 3 stehen sich Wittingen und Vorhop-Schönewörde (2x30 Minuten) ab 18.30 Uhr gegenüber.