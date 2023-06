Wahrenholz-Sieg nach Schützenfest: Schmeichelhaft ist gar kein Ausdruck

Von: Ingo Barrenscheen

Und wieder brennt es lichterloh im Wahrenholzer Strafraum... Die Schwarz-Gelben um Torwart Justus Ganz (r.) und Jan Reitmeier hatten gegen eine Northeimer B-Elf einige brenzlige Situationen zu überstehen, gewannen letztlich mit Glück und Geschick dennoch mit 2:0. © Ingo Barrenscheen.

Wahrenholz - Drei Punkte und keiner weiß warum. Der VfL Wahrenholz gewann seine Partie in der Fußball-Landesliga gegen den FC Eintracht Northeim mehr als schmeichelhaft mit 2:0.

Wenngleich sich das Taterbusch-Team dank des Dusel-Dreiers an das dicht gestaffelte untere Mittelfeld heranpirschte und im Abschluss-Klassement so sogar noch einen einstelligen Tabellenplatz einnehmen könnte, erlebte man einen spürbar unzufriedenen Cheftrainer Sebastian Ludwig.

„Das war eine schlechte Leistung von uns“, grantelte der VfL-Leitwolf. „Wir waren nicht wirklich auf dem Platz.“ Und obwohl der Gegner einige A-Jugendliche und in der Schlussphase sogar eine Frau einsetzte und damit „weit weg“ vom normalen Kader gewesen sei, hätte die Eintracht das Heimteam „schon schwitzen lassen“, konstatierte Ludwig trocken.

Wahrenholz kam überhaupt nicht richtig in die Zweikämpfe, die Körpersprache sah doch eher nach Schützenfest-Müdigkeit aus.

Deshalb ließ Ludwig auch kein gutes Haar an der Terminplanung. Es dürfe einfach nicht passieren, dass Wahrenholz zur fünften Jahreszeit eine Landesliga-Partie absolviere.

„Deshalb habe ich auch einen Appell an den Verein gerichtet, dass wir nächstes Jahr, wenn Schützenfest ist, da nicht spielen.“ Denn der Coach der Schwarz-Gelben wollte sich gar nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn seine Riege nicht an Pfingsten in Wolfenbüttel bereits den sensationellen Klassenerhalt in trockene Tücher gebracht hätte.

„Was wäre gewesen, wenn wir hätten punkten müssen!?“



In jedem Fall hätte das Ergebnis nicht den Spielverlauf widergespiegelt. Northeim versemmelte zig Hochkaräter, der VfL konnte von Glück sagen, dass er in der Endphase noch zwei gewinnbringende Konter ansetzen konnte und zu diesem Zeitpunkt nicht schon geschlagen war.

„Unter normalen Umständen kriegst du eine 0:4-Jagdreise“, sagte Ludwig entwaffnend ehrlich. Dabei konnte ihn auch nicht milde stimmen, dass zum zweiten Mal unter seiner Riege die Null stand.