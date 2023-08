Zum Start: Hankensbüttel und Emmen in guter Form

Von: Marvin Scholz

Teilen

Eine glasklare Angelegenheit mit viel Offensiv-Drang: Der SV Hankensbüttel (l., Marvin Schiller) schlägt den SV Steinhorst mehr als deutlich mit 11:0. © Marvin Scholz.

Emmen - Eine beachtliche Frühform. Der SV Hankensbüttel zerlegte den SV Steinhorst beim Start zum Fußball-Samtgemeindeturnier in Emmen mit 11:0. Auch Emmen startete gut.

SV Steinhorst – SV Hankensbüttel 0:11

Das war im Grunde genommen HSV-like, aber auf der anderen Seite kein richtiger Härtetest. Der Kreisliga-Aufsteiger dominierte den Gegner nach Strich und Faden.

„Wobei wir uns bei den ersten drei bis vier Chancen schwergetan haben und etwas kompliziert agierten“, gestand Hankensbüttel-Coach Dirk Asmus.

Führungstreffer als Dosenöffner

Der Führungstreffer galt aber gleichzeitig als symbolischer Dosenöffner. Bis zur 30. Minute stellte der HSV auf 6:0, zeigte sich im Mittelfeld sehr griffig, kreierte clevere Pass-Kombinationen und fand immer wieder den Abschluss.

„Die zweite Halbzeit war ähnlich“, bekräftigte Asmus. Speziell das Bewegungsspiel und die Laufwege funktionieren in der Vorbereitung ausgezeichnet.

Coach Asmus wollte das Ergebnis aber nicht zu hoch hängen: „Da machen wir einen Haken dran. Ein sehr einseitiges Spiel“, welches aber mit einem Mini-Kritikpunkt bereichert werden könnte: „Die Ineffektivität in der Anfangs-Phase“, erklärte der Übungsleiter. Allerdings völlig normal, dass in der Vorbereitung noch nicht alle Rädchen ineinandergreifen.



„Große Erkenntnisse habe ich daraus aber nicht gezogen.“ Steinhorst konnte lediglich einen harmlosen Schuss aus der zweiten Reihe verbuchen. Nicht genug, um die Asmus-Riege aus der Bahn zu werfen.



SC Hagen-Bokel – TV Emmen 0:4 (0:3)

So kann man in das Turnier starten. Der TV aus Emmen zeigte sich ganz ordentlich in Form. „Der Ball lief in der ersten Halbzeit gut, die zwei Viererketten haben die Ordnung gehalten und auch die Pass-Kombinationen haben gestimmt“, resümierte ein zufriedener TVE-Coach Bernd Bölsche.

Auch die zwei verschossenen Elfmeter fielen nicht ins Gewicht. Stattdessen erarbeitete sich der TV eine komfortable 3:0-Pausenführung.

Kleinere Feinheiten fehlen Emmen noch

Die konditionellen Defizite hat der Übungsleiter nach dem Seitenwechsel bei seinen Schützlingen gespürt. „Es ist etwas abgeflacht. Aber wir haben die Ordnung gehalten, das war für mich das Wichtigste“, hob Bölsche den Daumen.



Aufgrund der Klarheit im Resultat schmiss der Dirigent die Rotationsmaschine an und gab Akteure die Zeit, sich auf dem Rasen für die Saison zu empfehlen.

„Ich hatte das Gefühl, Hagen hatte überhaupt nicht den Ball“, begründete der Fußball-Lehrer die Entscheidung. Insgesamt prahlte Emmen mit einer guten mannschaftlichen Geschlossenheit und schönen Kombinationen.

„Die Kondition müssen wir aber noch steigern. Außerdem passt der Torabschluss noch nicht ganz – vor dem Tor müssen wir einfach cooler werden“, schloss der Trainer das Spiel-Fazit.